Bhaje Vaayu Vegam | ఓటీటీలోకి కార్తికేయ భజే వాయు వేగం.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే..?

June 24, 2024 / 05:41 PM IST

Bhaje Vaayu Vegam | ఇటీవలే భజే వాయు వేగం (Bhaje Vaayu Vegam) సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలుకరించాడు ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం కార్తికేయ (Kartikeya). కార్తికేయ 8 (Kartikeya 8)గా వచ్చిన ఈ మూవీకి డెబ్యూ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించాడు. మే 31న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం మిక్స్‌డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. కాగా ఈ మూవీ ఇక ఓటీటీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు రెడీ అయింది.

భజే వాయు వేగం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ దక్కించుకుంది. జూన్ 28 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఈ విషయాన్ని కార్తికేయ తెలియజేశాడు. యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్‌ బ్యానర్‌ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ ఐశ్వర్యమీనన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో మెరిసింది. హ్యాపీ డేస్ ఫేం రాహుల్‌ టైసన్‌ కీలక పాత్రలో నటించాడు. తనికెళ్లభరణి, రవి శంకర్‌, శరత్‌ లోహితస్వ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి రాధన్‌ సంగీతం అందించగా.. కపిల్‌ కుమార్‌ బీజీఎం సమకూర్చాడు.

You showered us with love in theaters 🫶🏻 here we are sending back the love straight to your home on June 28th @NetflixIndia 🤩#BhajeVaayuVegam pic.twitter.com/ghGf79KdNj

— Kartikeya (@ActorKartikeya) June 24, 2024