August 11, 2023 / 11:59 AM IST

Barbie Movie Trend | హాలీవుడ్‌ మూవీ ‘బార్బీ’ విడుద‌లైన ద‌గ్గ‌రి నుంచి సంచలనాలు సృష్టిస్తున్నది. ఈ సినిమాలోని బార్బీ బొమ్మను ఓ పాత్రగా మలిచారు దర్శకురాలు గ్రేటా గెర్విగ్ (Great Gerwig). జూలై 21 విడుద‌లైన ఈ చిత్రం ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 1 బిలియ‌న్ డాల‌ర్స్ క‌లెక్ట్ చేసి ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతుంది. ఇక ఈ సినిమాతో 1 బిలియ‌న్ డాల‌ర్స్ (8000 కోట్లు) క్ల‌బ్‌లో చేరిన తొలి మ‌హిళ ద‌ర్శ‌కురాలిగా గ్రేటా గెర్విగ్ చ‌రిత్ర సృష్టించింది.

అయితే ఈ మూవీకి వెళ్లినవారంత పింక్ అవుట్‌ఫిట్‌లో (బార్బీ స్టైల్)లో వెళుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. కాగా ఈ ట్రెండ్ టెక్ ప్ర‌పంచంలోకి కూడా పాకింది. కృత్రిమ మేధస్సు (AI) టెక్నాలజీతో ఏఐ ఆర్టిస్ట్‌లు ‘బార్బీ’ లుక్‌లో మ‌న రాజ‌కీయ నాయ‌కులు, బాలీవుడ్ న‌టులు ఎలా ఉంటారో చూపించారు. ఇక ఏఐ లుక్‌లో వచ్చిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ (Prime Minister), సోనియా గాంధీ (Sonia Gandhi), రాహుల్ గాంధీ పోస్టర్‌లు వైర‌ల్ అయ్యాయి.

తాజాగా ఈ ఫీవ‌ర్ కోలీవుడ్ (Kollywood), మాలీవుడ్ (Mollywood) ఇండ‌స్ట్రీల‌ను తాకింది. కోలీవుడ్ హీరోలు కమల్ హాసన్ (Kamal Hasan), సూర్య (Suriya), శివ కార్తికేయన్ (Shiva Karthikeyan), తలపతి విజయ్‌(Vijay) తో పాటు.. మాలీవుడ్ హీరోలు దుల్కర్ సల్మాన్ (Dulquer salmaan), నివిన్ పాలీ (Nivin Pauly), ఫహద్ ఫాజిల్ (FaFa), టోవినో థామస్ (Tovino Thomas)లు ‘బార్బీ’ లుక్‌లో ఎలా ఉంటారో ఏఐ ఆర్టిస్ట్‌ కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించారు. కాగా ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి. వీటిని చూసిన నెటిజన్లు.. అద్భుతం.. నమ్మలేకపోతున్నాం.. అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇక హీరోల ‘బార్బీ’ ట్రెండ్ లుక్‌పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

Diving into a world where Mollywood meets Barbie. 🎬✨ Presenting Malayalam actors reimagined as Ken.

When Kollywood meets Barbie! Unveiling our collection of Tamil actors reimagined as Ken. Who’s your favorite? Drop a comment below! 💓@Siva_Kartikeyan @ikamalhaasan @Suriya_offl @actorvijay #TamilCinema #Tamilactor #vijay #suriya #kamalhaasan #sk #indiancinema #barbie pic.twitter.com/nfWoEYWmWp

— Jay (@jayprints_) August 6, 2023