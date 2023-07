Asvins Movie | ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న సైకలాజికల్‌ హారర్‌ థ్రిల్లర్ ‘అశ్విన్స్‌’

July 20, 2023 / 11:10 AM IST

Asvins Movie | వసంత్‌ రవి, విమలా రామన్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘అశ్విన్స్‌'(Asvins). శ్రీవెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర పతాకంపై(SVCC) బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మించారు. సైకలాజికల్‌ హారర్‌ థ్రిల్లర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం జూన్ 23న విడుద‌లై ప్రేక్ష‌కుల ప్ర‌శంస‌లు పొందింది. హారర్‌ చిత్రలు ఇష్ట‌ప‌డే ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచింది.

ఇక ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్‌ డేట్‌కు ముహూర్తం కుదిరించుకుంది. ఈ సినిమా హక్కులను ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ దక్కించుకుంది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. “హెచ్చరిక: తెరపై కనిపించే వస్తువులు.. కనిపించే దానికంటే భయంకరంగా ఉండవచ్చు” అంటూ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకొచ్చింది. కాగా జులై 20నుంచి ఈ మూవీ తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. గత నెల 23న విడుదలైన ఈ సినిమా నెల తిరక్కుండానే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది.

కథ విషయానికొస్తే.. అర్జున్‌ (వసంత్‌ రవి), అతని స్నేహితులు యూట్యూబర్స్‌ (Youtubers) గా ప‌ని చేస్తూ.. హాంటెడ్ (haunted houses) ప్రదేశాలు ఉన్న ఇల్లులు, కోటల్లో (Castle) వ్లాగ్స్ (Vlogs) చేస్తుంటారు. అలా ఛానెల్‌ కోసం డార్క్‌ టూరిజం మీద ఓ ఎపిసోడ్‌ను చేయాలని లండన్‌ శివారులోని ఐలాండ్‌లో ఉన్న ఇంటికి వెళతారు. అయితే అక్కడ ప్ర‌ముఖ ఆర్కియాలజిస్ట్‌ ఆర్తి రాజగోపాల్‌ (విమలారామన్‌) ఆత్మ‌ తిరుగుతుంద‌ని.. ప‌గ‌తో ఆ కోట‌లో అడుగుపెట్టిన వారందరినీ చంపేస్తుందని తెలుసుకుంటారు. దీంతో అ ఆత్మ‌ను ఎలాగైన వారి కెమెరాలో బంధించాలని అనుకుంటారు. మరి అ ఆత్మ‌తో.. అర్జున్‌, అతని స్నేహితులు ఎలాంటి అనుభ‌వాలు ఎదుర్కొన్నారదే అశ్విన్స్‌ సినిమా స్టోరీ. ఈ చిత్రానికి కెమెరా: ఎడ్విన్‌ సాకే, సంగీతం: విజయ్‌ సిద్ధార్థ్‌, దర్శకత్వం: తరుణ్‌తేజ్‌.

Warning: Objects that appear on screen might be scarier than they appear! 👀😱#Asvins, now streaming in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada on Netflix. #AsvinsOnNetflix pic.twitter.com/gP2U7xgDkg

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) July 20, 2023