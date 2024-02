February 16, 2024 / 03:28 PM IST

Ravichandran Ashwin : భార‌త స్టార్ స్పిన్న‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్(Ravichandran Ashwin) మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించాడు. టెస్టు ఫార్మాట్‌లో అత‌డు 500 వికెట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు. రాజ్‌కోట్ టెస్టు(Rajkot Test)లో ఇంగ్లండ్ ఓపెన‌ర్ జాక్ క్రాలే (Jack Crawley) ను ఔట్ చేసిన అశ్విన్.. 500వ వికెట్ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. దాంతో, ఈ ఫీట్ సాధించిన తొమ్మిదో బౌల‌ర్‌గా య‌ష్ రికార్డు సృష్టించాడు.

ఇంగ్లండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్ 89 ప‌రుగుల వద్ద అశ్విన్ బౌలింగ్‌లో లెగ్ స్టంప్స్ వైపు ప‌డిన బంతిని క్రాలే(15) స్వీప్ షాట్ ఆడాడు. ఫైన్ లెగ్‌లో ఉన్న ర‌జ‌త్ పాటిదార్ వెన‌క్కి ప‌రుగెత్తి మ‌రీ అద్భుత క్యాచ్ ప‌ట్టాడు. దాంతో, అశ్విన్ ఖాతాలో 500వ వికెట్ చేరింది. భార‌త‌ దిగ్గ‌జం అనిల్ కుంబ్లే(Anil Kumble) త‌ర్వాత ఈ ఘ‌న‌త‌కు చేరువైన రెండో భార‌త బౌల‌ర్‌గా అశ్విన్ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. అంతేకాదు త‌క్కువ బంతుల్లోనే 500 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టిన రెండో బౌలర్‌గా ఈ స్పిన్ మాంత్రికుడు చ‌రిత్ర సృష్టించాడు.

అశ్విన్ 25,714 బంతుల్లో ఐదొంద‌ల వికెట్లు తీయ‌గా.. ఆస్ట్రేలియా వెట‌ర‌న్ పేస‌ర్ గ్లెన్ మెక్‌గ్రాత్(Glenn McGrath) 22,528 బంతుల్లోనే ఈ ఫీట్ సాధించాడు. త‌క్కువ టెస్టుల్లోనే 500 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టిన రెండో బౌల‌ర్‌గా అశ్విన్ మ‌రో రికార్డు త‌న పేరిట రాసుకున్నాడు.

𝗠𝘁. 𝟱𝟬𝟬! 🫡 🫡

Only the second #TeamIndia cricketer to reach this landmark in Tests 🙌 🙌

Congratulations, @ashwinravi99 👏 👏#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bP8wUs6rd0

— BCCI (@BCCI) February 16, 2024