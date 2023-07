July 7, 2023 / 06:53 PM IST

ముంబై : ఏ ఒక్క‌రి జీవితంలోనైనా స్కూల్ రోజులు ఎంతో ఆనందంగా, ఉల్లాసంగా గ‌డుస్తాయి. రీయూనియ‌న్స్‌లో చిన్న‌నాటి స్నేహితుల‌తో క‌లిసి ఆ గోల్డెన్ డేస్‌ను గుర్తుచేసుకుంటూ ఎంద‌రో మ‌ధురానుభూతుల‌ను పొందుతారు. ఇక కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర త‌న స్కూల్ రోజుల‌ను గుర్తుకుతెచ్చే క్యాంపింగ్ వీడియోను (Viral Video) షేర్ చేశారు.

రెడీమేడ్ ప్లాస్టిక్ టెంట్‌ను ఓ వ్య‌క్తి ఏర్పాటు చేస్తున్న క్లిప్‌ను ఆనంద్ మ‌హీంద్ర ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఇల్లులా క‌నిపించే ఈ వినూత్న టెంట్‌కు బ‌య‌ట ఆహ్లాద‌క‌ర‌మైన వాతావ‌ర‌ణాన్ని ఆస్వాదించేలా విండో కూడా ఉంది. ఈజీగా ఏర్పాటు చేసుకునే ఈ టెంట్ స్కూల్ ట్రిప్స్‌కు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంద‌ని పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం రాసుకొచ్చారు.

Clever! This certainly beats all the effort I recall making on our school camping trips (In Ooty). And I would particularly enjoy the sound of the rain on this tent on a monsoon camping trip. (Not in a storm, of course! ) #FridayFeeling pic.twitter.com/HFdQyKBu2I

— anand mahindra (@anandmahindra) July 7, 2023