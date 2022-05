May 23, 2022 / 06:42 PM IST

మొస‌లి న‌వ్వ‌డ‌మేంట‌ని ఆశ్చ‌ర్య‌పోతున్నారా? అవును మీరు చ‌దివింది నిజ‌మే. నిజంగానే మొస‌లి న‌వ్వింది. ఓ అక్వేరియంలో కేర్‌టేక‌ర్ తెల్ల‌ని మొస‌లి (ఆల్బినో అలిగేట‌ర్‌) వీపు రుద్దుతుండ‌గా సంతోష‌క‌ర‌మైన ఎక్స్‌ప్రెష‌న్ ఇచ్చింది. ఈ వీడియో నెటిజ‌న్ల మ‌న‌సు దోచుకుంది.

ఈ వీడియోను ‘గేట‌ర్స్ డెయిలీ’ అనే యూజ‌ర్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. అమెరికాలోని నార్త్ క‌రోలినా అక్వేరియంలో లూనా అనే అల్బినో అలిగేట‌ర్ ఉంది. వాటిని కేర్‌టేక‌ర్స్ ప్ర‌తిరోజూ క్లీన్ చేస్తుంటారు. ఇందులోభాగంగా కేర్‌టేక‌ర్ స్క్ర‌బ్‌తో మొస‌లి వీపుపై రుద్దింది. ఆ క్ష‌ణంలో మొస‌లి న‌వ్వుతూ క‌నిపించింది. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్న‌ది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 2.7ల‌క్ష‌ల మంది వీక్షించారు.

oh to be scrubbing gator pic.twitter.com/P2jYaiIYOV

— Gators Daily 🐊 (@GatorsDaily) May 22, 2022