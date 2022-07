July 6, 2022 / 08:26 PM IST

మ‌హారాష్ట్ర‌లోని థానే జిల్లాలో ఎడ‌తెరిపిలేకుండా వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ జిల్లాలోని అంబర్‌నాథ్‌లోగ‌ల‌ మలంగ్ గ‌ఢ్‌ కొండ వద్ద 300 ఫీట్ల‌ లోయ మధ్యలో మూడేళ్ల వ‌య‌స్సుగ‌ల‌ ఓ లేగ‌దూడ చిక్కుకుపోయింది. మూడు రోజులుగా వ‌ర్షంలోనే త‌డుస్తూ ఉండిపోయింది. లేగ‌దూడ అరుపులు విన్న గ్రామ‌స్తులు అటువైపు వెళ్లిచూడ‌గా, అది దీన‌స్థితిలో క‌నిపించింది. దీంతో వారు ఈ విష‌యాన్ని కొంత‌మంది యువ‌కుల‌కు చెప్పారు.

యువ‌కులు లోయ వ‌ద్ద‌కు వ‌చ్చి చూడ‌గా భారీ వ‌ర్షంలో లేగ‌దూడ అరుస్తూ క‌నిపించింది. మ‌బ్బులు క‌మ్మేసి ఉన్నాయి. లోయ వ‌ద్ద భ‌యాన‌క ప‌రిస్థితులున్నా ఆ యువ‌కులు లేగ‌దూడ‌ను ర‌క్షించేందుకు ముందుకు క‌దిలారు. ఓ తాడును రాయికి క‌ట్టి దాని సాయంతో లోయ‌లోకి దిగారు. అప్ప‌టికే ఆక‌లి మీదున్న లేగ‌దూడ వాళ్ల‌పై దాడిచేసేందుకు య‌త్నించింది. అయినా భ‌య‌డ‌ప‌డ‌కుండా దానికి ఆహారం అందించి, తాడుతో నాలుగు దిక్కులా క‌ట్టారు. అతిక‌ష్టంమీద లేగ‌దూడ‌ను లోయ‌నుంచి పైకి లాగారు. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొట్టింది. యువ‌కుల సాహ‌సాన్ని అంద‌రూ ప్ర‌శంసించారు.

