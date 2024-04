Jyoti Amge | ఓటేసిన ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొట్టి మహిళ జ్యోతి ఆమ్గే

April 19, 2024 / 11:36 AM IST

నాగ్‌పూర్‌: లోక్‌సభ తొలిదశ ఎన్నికల పోలింగ్‌ (Lok Sabha Elections) కొనసాగుతున్నది. ఉదయం నుంచి పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద ప్రజలు బారులుతీరారు. సాధారణ పౌరులతోపాటు సినీనటులు, రాజకీయ నాయకులు, ప్రముఖులు తమ ఓటుహక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొట్టి మహిళ జ్యోతి ఆమ్గే (Jyoti Amge) మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో ఓటేశారు. కుటుంబ సమేతంగా పోలింగ్‌ కేంద్రానికి వచ్చిన జ్యోతి.. అందరితోపాటు క్యూలైన్‌లో నిల్చుని ఓటు వేశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఒక్కరు ఓటు వేయాలని, అది మన విధి అని విజ్ఞప్తి చేశారు. దేశ పౌరులుగా అది మన బాధ్యత అని చెప్పారు. తనతోపాటు తన కుటుంబ సభ్యులంతా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారని చెప్పారు. తాను చదువుకున్న స్కూల్‌లోనే ఓటు వేశానన్నారు.

VIDEO | “I have voted today with my entire family. I want to appeal to every voter to cast vote as well as it’s our duty,” says Jyoti Amge, the world’s shortest woman, after casting her vote in Nagpur, Maharashtra.#LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024

(Full video… pic.twitter.com/NFBr5rpR0h

— Press Trust of India (@PTI_News) April 19, 2024