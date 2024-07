July 24, 2024 / 11:29 AM IST

చెన్నై: అమెరికా అధ్య‌క్ష ఎన్నిక‌ల్లో డెమోక్ర‌టిక్ అభ్య‌ర్థిగా క‌మ‌లా హ్యారిస్‌( Kamala Harris)ను అధ్య‌క్షుడు జో బైడెన్ బ‌ల‌ప‌రిచిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆమె పూర్వీకులకు చెందిన త‌మిళ‌నాడులోని గ్రామంలో పోస్ట‌ర్ల‌ను ఏర్పాటు చేశారు. తిరువ‌రూర్ జిల్లాలోని తుల‌సేంద్ర‌పురంలో అమెరికా ఉపాధ్య‌క్షురాలు క‌మ‌లా హ్యారిస్ పోస్ట‌ర్ల‌ను ఏర్పాటు చేశారు. క‌మ‌లా హ్యారిస్‌కు మ‌ద్ద‌తు తెలుపుతున్న‌ట్లు ఆ పోస్ట‌ర్‌లో రాశారు. తాజాగా నిర్వ‌హించిన స‌ర్వేలో.. డోనాల్డ్ ట్రంప్‌పై రెండు శాతం తేడాతో క‌మ‌లా హ్యారిస్ లీడ్‌లో ఉన్న‌ట్లు తెలిసింది.

#WATCH | Tamil Nadu: Posters of the United States Vice President Kamala Harris put up in her native village Thulasendrapuram, in Tiruvarur district, after US President Joe Biden endorsed her as the Democratic Party’s Presidential nominee. pic.twitter.com/JReVCYpvtP

— ANI (@ANI) July 24, 2024