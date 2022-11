November 12, 2022 / 12:00 PM IST

షిమ్లా: హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌లో అత్యంత ఎత్తైన ప్ర‌దేశంలో పోలింగ్ స్టేష‌న్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. తాషిగ్యాంగ్, స్పిటిలో ఆ పోలింగ్ స్టేష‌న్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది 15,256 అడుగుల ఎత్తులో ఉంది. ప్ర‌పంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ప్ర‌దేశంలో ఉన్న పోలింగ్ బూత్‌గా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఇవాళ హిమాచ‌ల్‌లో అసెంబ్లీ ఎ న్నిక‌లు జ‌రుగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆ పోలింగ్ కోసం రాష్ట్ర‌వ్యాప్తంగా 7,884 పోలింగ్ స్టేష‌న్ల‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

Tashigang (Lahaul&Spiti ), has world’s highest polling station at 15,256 ft & 52 registered voters, is set to retain its record of 100% voter turnout in the Nov 12 assembly election. It has been made Model Polling station to make voting easy for senior citizens & disabled voters. pic.twitter.com/SJcw86Z3lL

— CEO Himachal (@hpelection) November 12, 2022