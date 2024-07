Watch: ఒక కారును ఢీకొట్టిన మరో కారు.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

July 12, 2024 / 04:53 PM IST

చండీగఢ్‌: మహిళ నడుపుతున్న కారును మరో కారు ఢీకొట్టింది. దీంతో థార్ వాహనం అదుపుతప్పింది. రోడ్డు పక్కగా ఉన్న ఎలక్ట్రిక్‌ పోల్‌ పైకి దూసుకెళ్లింది. (Thar Climbs Pole) అయితే అందులో ఉన్న మహిళ క్షేమంగా బయటపడింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ శివారు ప్రాంతమైన హర్యానాలోని గురుగ్రామ్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. థార్‌ వాహనాన్ని మహిళ డ్రైవ్‌ చేసింది. గోల్డ్ కోర్స్ రోడ్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌ ప్రాంతంలో హోండా అమేజ్ కారు దానిని ఢీకొట్టింది. దీంతో థార్‌ ఎస్‌యూవీ అదుపుతప్పింది. రోడ్డు పక్కన ఉన్న కరెంట్‌ పోల్‌ పైకి అది దూసుకెళ్లింది. అయితే అప్రమత్తమైన మహిళ క్షణాల్లో ఆ వాహనం నుంచి కిందకు దూకింది.

కాగా, థార్‌ నుంచి సురక్షితంగా బయటపడిన మహిళను అంచల్ గుప్తాగా గుర్తించారు. ఆమె వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన కారులో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అనంతరం అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. అయితే విద్యుత్‌ స్తంభంపైకి థార్‌ ఎక్కడం చూసి అక్కడున్న స్థానికులు నోరెళ్లబెట్టారు. ఈ సంఘటనపై పోలీసులకు ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదు. మరోవైపు కరెంట్‌ పోల్‌ పైకి థార్‌ ఎక్కిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

"Now Thar people are giving Newton a run for his apple, challenging his gravity law and asking, 'What goes up must come down, really?'" 😅🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/fqmtmIPzL3

— Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) July 8, 2024