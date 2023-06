June 4, 2023 / 03:00 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ప్ర‌ముఖ గాయ‌ని శ్రేయా ఘోష‌ల్ సాంగ్స్ దాదాపుగా సంగీత ప్రియులంద‌రి ప్లేలిస్ట్‌లో ఉంటాయి. త‌న గానంతో ఎంతో మంది అభిమానుల‌ను ఆమె సొంతం చేసుకున్నారు. ఇక ర‌మ్యా రాంకుమార్ అనే గాయ‌ని (Viral Video) శ్రేయా ఘోష‌ల్ ఆల‌పించిన ప‌లు పాట‌ల‌తో కూడిన మెలోడియ‌స్ ట్రాక్‌ను రూపొందించిన వీడియో నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

ఈ వీడియోపై శ్రేయా ఘోష‌ల్ స్వ‌యంగా రియాక్ట‌య్యారు. రమ్య రాంకుమార్ ఈ వైర‌ల్ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. సున్ ర‌హ న తు, దీవానీ మ‌స్తానీ, అగ‌ర్ త‌ము్ మిల్ జావో, రోజ‌నా, తేరీ ఒరి, యే ఇష్క్ హై అండ్ జాదూ హై న‌షా వంటి ప‌లు సాంగ్స్‌ను మిక్స్ చేశారు. శ్రేయా ఘోష‌ల్ ఆల‌పించిన మ‌ధుర గీతాల్లోని కొన్నింటిని క‌లిపి త‌న ఫేవ‌రెట్ క్వీన్‌కు డెడికేట్ చేస్తున్నాన‌ని పోస్ట్‌కు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు. ఈ వీడియోను ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేసిన‌ప్ప‌టి నుంచి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ల‌క్ష వ్యూస్ ల‌భించాయి.

Made this as a dedication to my fav queen @shreyaghoshal with some of her beautiful songs ❤ Would be honored if you watched this didi ❤ hope you like it #shreyaghoshal #Trending #Bollywood #shreya @EvalianMassey1 pic.twitter.com/ncr1zrscxA

— Ramya Ramkumar (@ramyamusic) June 1, 2023