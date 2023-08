August 24, 2023 / 01:25 PM IST

బెంగుళూరు : అనుకున్న‌ట్లే చంద్ర‌యాన్‌-3 ప్రాజెక్టు సూప‌ర్ స‌క్సెస్ అయ్యింది. విక్ర‌మ్ ల్యాండ‌ర్ ద‌క్షిణ ద్రువంపై విజ‌య‌వంతంగా దిగింది. ఇక రోవ‌ర్ ప్ర‌జ్ఞాన్ కూడా త‌న ప‌ని మొద‌లుపెట్టేసింది. ఇండియాను సూప‌ర్ ప‌వ‌ర్ దేశంగా మార్చేసిన చంద్ర‌యాన్‌-3 ప్రాజెక్టు గురించి ఇస్రో చీఫ్ ఎస్ సోమ‌నాథ్ కొన్ని కీల‌క విష‌యాలు వెల్ల‌డించారు. అత్యంత క్లిష్ట‌మైన చంద్రుడి ద‌క్షిణ ద్రువంపై ఎందుకు విక్ర‌మ్ ల్యాండ‌ర్‌ను దించాల్సి వ‌చ్చిందో ఆయ‌న త‌న మాటల్లో చెప్పారు. చంద్రుడిపై ద‌క్షిణ ద్రువానికి చాలా ద‌గ్గ‌ర‌గా వెళ్లామ‌ని, దాదాపు అది 70 డిగ్రీలు వ‌ద్ద ఉన్న‌ట్లు చెప్పారు. చంద్రుడి ద‌క్షిణ ద్రువంతో ప్ర‌త్యేక అడ్వాంటేజ్ ఉంద‌న్నారు. సూర్య ర‌శ్మి ఎక్కువ‌గా తాక‌ని కార‌ణంగా ఆ అడ్వాంటేజ్ వేరుగా ఉంటుంద‌న్నారు. ఇక్క‌డ ఎక్కువ శాతం సైంటిఫిక్ కాంటెంట్ దొరికే ఛాన్సు ఉంద‌న్నారు. మూన్ మిష‌న్‌పై ప‌నిచేస్తున్న చాలా మంది శాస్త్ర‌వేత్త‌లు ద‌క్షిణ ద్రువంపైనే ఆస‌క్తిగా ఉన్న‌ట్లు ఇస్రో చీఫ్‌ తెలిపారు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు మ‌నుషులు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లాల‌ని, అక్క‌డ కాల‌నీల‌ను ఏర్పాటు చేయాల‌ని, ఆ త‌ర్వాత తిరుగు ప్ర‌యాణం చేయాల‌న్న ఉద్దేశాన్ని ఆయ‌న వ్య‌క్తం చేశారు. మ‌నం ఎదురుచూస్తున్న బెస్ట్ ప్లేస్ అదే అని ఆయ‌న చెప్పారు. చంద్రుడి ద‌క్షిణ ద్రువంలో కాల‌నీలు ఏర్పాటు చేసేందుకు.. అక్క‌డ ఆ సామ‌ర్థ్యం ఉన్న‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు.

