HD Kumaraswamy | మేం కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి బానిసలం కాదు.. వాళ్లను అనుసరించాల్సిన అవసరం లేదు..?: కర్ణాటక మాజీ సీఎం

May 26, 2023 / 03:55 PM IST

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ పార్టీపై కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి, జేడీఎస్‌ కీలక నేత హెచ్‌డీ కుమారస్వామి (HD Kumaraswamy) తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాము కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి బానిసలం కాదని, తామేం చేయాలో తామే స్వయంగా నిర్ణయించుకుంటామని ఆయన చెప్పారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీని అనుసరించాల్సిన అవసరం తమకేంటని ఆయన ప్రశ్నించారు.

కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వాళ్లు ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముపై ఎక్కడలేని అభిమానం, గౌరవం చూపిస్తున్నారని, అంత అభిమానం ఉంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికలప్పుడు ఆమెపై పోటీకి అభ్యర్థిని ఎందుకు నిలబెట్టారని కుమారస్వామి నిలదీశారు. బీజేపీ ఆదివాసీలను అవమానిస్తున్నది, గిరిపుత్రులను కించపరుస్తున్నది అని ఇప్పుడు కాంగ్రెస్‌ మాట్లాడే మాటలన్నీ ఒక వర్గం ఓట్లను దండుకోవడం కోసమేనని ఆయన ఆరోపించారు.

రేపు పార్లమెంట్‌ నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ప్రధాని చేతుల మీదుగా నూతన పార్లమెంట్‌ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు లోక్‌సభ సెక్రెటేరియట్‌ వెల్లడించింది. అయితే రాష్ట్రపతిని కాదని ప్రధాని పార్లమెంట్‌ను ప్రారంభించడం ఏమిటని కాంగ్రెస్‌ సహా ప్రతిపక్ష పార్టీలు విమర్శిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పార్లమెంట్‌ ప్రారంభోత్సవానికి జేడీఎస్‌ హాజరవుతుందని ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ ప్రకటించారు.

ఈ ప్రకటనను కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తప్పుపట్టింది. రాష్ట్రపతిని అవమానిస్తూ ప్రధాని చేతుల మీదుగా నూతన సెక్రెటేరియట్‌ను ప్రారంభిస్తుంటే.. దేవేగౌడ ఆ ప్రారంభోత్సవానికి ఎలా వెళ్తారని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నించింది. దీనిపై కుమారస్వామి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తామేమైనా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బానిసలమా, మా నిర్ణయాలు మేం సొంతంగా తీసుకోలేమా..? అంటూ మండిపడ్డారు.

#WATCH | Bengaluru: “We are not slaves of Congress and will take our own decision. Why do we need to follow Congress?“: Former Karnataka CM & JDS leader HD Kumaraswamy on Congress questioning former PM Deve Gowda’s decision to participate in the inauguration of the new Parliament… pic.twitter.com/0vXxEYYOyx

#WATCH | Now, they (Congress) are showing a lot of respect and affection for the President. Why did they put a candidate against her? Now they are saying that they (BJP) are insulting Adivasis. All this is only to divert the people’s attention and gain votes from a section of the… pic.twitter.com/XrNboeLsc5

— ANI (@ANI) May 26, 2023