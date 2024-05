Watch West Bengal Several Flight Operations Delayed At Netaji Subhash Chandra Bose International Airport

Flights delay | కోల్‌కతాలో భారీ వర్షం.. ఆలస్యంగా నడుస్తున్న విమానాలు.. Videos

Flights delay | పశ్చిమబెంగాల్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆ రాష్ట్ర రాజధాని కోల్‌కతాలో కూడా కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. దాంతో రోడ్లపై భారీగా వరద నీరు చేరింది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రెమాల్‌ తుఫాన్‌ గత రాత్రి తీరాన్ని తాకడంతో ఆ ప్రభావంతో భారీగా వర్షాలు పడుతున్నాయి.

May 27, 2024 / 10:06 AM IST

ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా కోల్‌కతాలోని నేతాజీ సుభాస్‌ చంద్రబోస్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చిపోయే విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. పలు విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలకు తోడు బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తుండటంతో బెంగాల్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై చెట్లు కూలిపోయాయి.

ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా కోల్‌కతాలోని నేతాజీ సుభాస్‌ చంద్రబోస్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చిపోయే విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. పలు విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలకు తోడు బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తుండటంతో బెంగాల్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై చెట్లు కూలిపోయాయి.

#WATCH | West Bengal Governor CV Ananda Bose with Raj Bhavan task force on the field visit after cyclone Remal made a landfall yesterday night. pic.twitter.com/2tmAcKZv5i — ANI (@ANI) May 27, 2024

#WATCH | Sandeshkhali, North 24 Parganas: NDRF team clears road after a tree uprooted near Sagar Island amid heavy rain and gusty winds. #CycloneRemal (Souce: NDRF) pic.twitter.com/YSgRMEqbvX — ANI (@ANI) May 27, 2024

#WATCH | West Bengal: Several flight operations delayed at Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata. Heavy rain and gusty winds lashed several parts of West Bengal last night as Cyclone ‘Remal’ made landfall. pic.twitter.com/MD71Am1Q4B — ANI (@ANI) May 27, 2024

#WATCH | Waterlogging witnessed in parts of West Bengal’s Kolkata following heavy rain. Visuals from Bowbazar area#CycloneRemal pic.twitter.com/eW0XpVGjwW — ANI (@ANI) May 27, 2024

