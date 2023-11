Deepotsav | అయోధ్యలో అంగరంగ వైభవంగా దీపోత్సవం.. Videos

November 11, 2023 / 07:06 PM IST

అయోధ్య: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అయోధ్య నగరంలో అంగరంగ వైభవంగా దీపోత్సవం జరిగింది. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా దీపోత్సవం నిర్వహించారు. దీప కాంతుల నడుమ అయోధ్య నగరం మిరిమిట్లు గొలిపింది. ఈ దీపోత్సవాన్ని ఉత్తరప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ హారతి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రారంభించారు.

#WATCH | UP CM Yogi Adityanath performs ‘Aarti’ during Deepotsav celebrations in Ayodhya. pic.twitter.com/o8yNHOhC83 — ANI (@ANI) November 11, 2023

నిర్మాణంలో ఉన్న అయోధ్య రామ మందిరం దీపాల కాంతులతో మెరిసిపోయింది. లోపలివైపున దీప కాంతుల వెలుగులతో ఆలయం ప్రత్యేక శోభను సంతరించుకున్నది. దీపోత్సవం సందర్భంగా రామ మందిరం లోపలి వైపు దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Uttar Pradesh: Inside visuals of the under-construction Ram Temple in Ayodhya. pic.twitter.com/1jYDo20hk3 — ANI (@ANI) November 11, 2023

#WATCH | Ayodhya: UP CM Yogi Adityanath and Governor Anandiben Patel welcome artists portraying lord Ram, Sita and Lakshman near Ram Katha Park. pic.twitter.com/lc2SjJZufo — ANI (@ANI) November 11, 2023

#WATCH | Ayodhya: UP CM Yogi Adityanath participates in Rajabhishek ahead of Deepotsav pic.twitter.com/k29bDUxyED — ANI (@ANI) November 11, 2023