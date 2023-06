June 20, 2023 / 08:11 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా జగన్నాథుని రథయాత్ర జరుగనుండటంతో ఆలయాలనన్నీ దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్నాయి. తెలతెలవారుతుండగానే ఆలయాలకు భక్తుల రద్దీ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ గ్రామమైన హౌజ్‌ ఖాస్‌లోగల జగన్నాథ్‌ మందిర్‌లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

త్రివిధ దళాలకు చెందిన సెక్యూరిటీ అధికారులు, ఇతర సిబ్బందితో కలిసి ఇవాళ ఉదయం ఆరు గంటలకే ఆమె జగన్నాథ్‌ మందిర్‌కు చేరుకున్నారు. అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వేదపండితులు మంత్రోఛ్చారణలతో భగవంతుడిని స్తుతించారు. అనంతరం రాష్ట్రపతి భగవంతుడికి మొక్కుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు.

