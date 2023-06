Pagladiya River | అస్సాంలో కుంభవృష్టి.. వరద తాకిడికి కూలిపోయిన పగ్లాడియా బ్రిడ్జి.. Video

June 21, 2023 / 04:36 PM IST

గువాహటి: అస్సాంలో కుంభవృష్టి కురుస్తున్నది. దాంతో నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. పగ్లాడియా నది కూడా ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఈ ప్రవాహ ఉధృతికి నల్బరి జిల్లాలో ఏకంగా ఓ బ్రిడ్జి కూలిపోయింది. ధాంధామ, తముల్‌పూర్‌ గ్రామాలను కలుపుతూ ఉన్న ఆ బ్రిడ్జి కూలిపోవడంతో నది ఆవలి, ఈవలి గ్రామాల మధ్య రాకపోకలకు ఇబ్బంది ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం కూలిన బ్రిడ్జి కొట్టుకుపోకుండా అక్కడే ఉండిపోయింది. ఈ కింది వీడియోలో కూలిన బ్రిడ్జికి సంబంధించిన దృశ్యాలను వీక్షించవచ్చు.

కాగా, పగ్లాడియా బ్రిడ్జి ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో ఆ నది పరివాహక ప్రాంతాలన్నీ నీట మునిగాయి. పలుచోట్ల పంటలు మునిగిపోయాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తున్నది. దాంతో ఆ నది పరిసర ప్రాంతాల్లో ముంపు ముప్పు ఉన్న గ్రామాల ప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.

#WATCH | Pagladiya River damages a bridge connecting Dhamdhama to Tamulpur and submerges several roads in Assam’s Nalbari pic.twitter.com/KdZKnNe6cA

— ANI (@ANI) June 21, 2023