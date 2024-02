Bihar Assembly | బీహార్ స్పీకర్‌ అవధ్‌ బిహారీపై నెగ్గిన అవిశ్వాసం.. తీర్మానానికి అనుకూలంగా 125 ఓట్లు..!

February 12, 2024 / 02:53 PM IST

Bihar Assembly: బీహార్‌ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌, ఆర్జేడీ నాయకుడు అవధ్‌ బిహారీ చౌధరిపై నితీశ్‌కుమార్‌ సర్కారు పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గింది. తీర్మానానికి అనుకూలంగా 125 మంది, వ్యతిరేకంగా 112 మంది ఓటు వేశారు. అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గడంతో అవధ్‌ బిహారీ తన పదవిని కోల్పోయారు.

ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్‌, జేడీయూలతో కూడిన మహా కూటమి సర్కారులో అవధ్‌ బిహారీ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌గా ఎన్నికయ్యారు. అయితే ఇటీవల సీఎం నితీశ్‌కుమార్‌ మహాకూటమికి గుడ్‌బై చెప్పి.. ఎన్డీఏలోకి జంప్‌ చేశారు. ఎన్డీఏ తరఫున సీఎంగా మరోసారి ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. అయితే స్పీకర్‌ అవధ్‌ బిహారీ తన పదవికి రాజీనామా చేయలేదు. దాంతో ఇవాళ అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి ఆయనను పదవి నుంచి తొలగించారు.

ప్రస్తుతం నితీశ్‌ సర్కారు పెట్టిన విశ్వాస తీర్మానంపై అసెంబ్లీలో చర్చ జరుగుతున్నది. స్పీకర్‌పై అవిశ్వాస తీర్మానం సందర్భంగా జరిగిన ఓటింగ్‌ను బట్టి.. తీర్మానానికి అనుకూలంగా 125 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 112 ఓట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే నితీశ్‌ సర్కారు సునాయాసంగా ఇవాళ్టి బలపరీక్షలో నెగ్గే ఛాన్స్‌ ఉంది.

