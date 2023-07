Malviya Nagar murder | ఢిల్లీలో 22 ఏళ్ల యువతి హత్య కేసు.. నిందితుడిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

July 28, 2023 / 05:07 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దక్షిణ ఢిల్లీలోని మాల్వీయనగర్‌లో ఇవాళ ఉదయం ఓ 22 ఏళ్ల యువతిని ఇనుప రాడ్డుతో తలపై కొట్టిచంపిన నిందితుడు ఇర్ఫాన్‌ పట్టుబడ్డాడు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి ముమ్మరంగా గాలించిన ఢిల్లీ పోలీసులు ఇర్ఫాన్‌ జాడ కనిపెట్టి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. త్వరలో అతడిని కోర్టులో హాజరుపర్చనున్నట్లు తెలిపారు. ఇర్ఫాన్‌ అరెస్ట్‌ అనంతరం దక్షిణ ఢిల్లీ డీసీపీ చందన్‌ చౌదరి మీడియాకు వివరాలను వెల్లడించారు.

ప్రేమ వ్యవహారమే ఈ హత్యకు కారణమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలినట్లు డీసీపీ చందన్‌ చౌదరి చెప్పారు. ఆమె తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిందితుడు ఇర్ఫాన్, మృతురాలు ఇద్దరి మధ్య గత కొన్నాళ్లుగా ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తున్నది. ఇద్దరూ వరుసకు బావ, మరదలు కూడా అవుతారు. అయితే, ఇర్ఫాన్‌కు ఉద్యోగం లేకపోవడంతో వారి పెళ్లికి మృతరాలి కుటుంబసభ్యులు నిరాకరించారు.

దాంతో అప్పటి నుంచి మృతురాలు ఇర్ఫాన్‌ను దూరం పెడుతూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇర్ఫాన్‌ శుక్రవారం ఉదయం ఆమెను బలవంతంగా మాల్వీయనగర్‌లోని అరబిందో కాలేజీ సమీపంలోగల విజయ్‌ మండల్‌ పార్కుకు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెతో గొడవ పెట్టుకుని ఇనుప రాడ్డుతో కొట్టి చంపాడు. ఆ తర్వాత ఏమీ ఎరగనట్టు అక్కడి నుంచి జారుకున్నాడు.

అనంతరం పార్కుకు వెళ్లిన కొందరు యువతి మృతదేహాన్ని గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టానికి పంపించారు. అనంతరం సీసీ పుటేజీ, మృతురాలి కుటుంబసభ్యులు తెలిపిన వివరాల ఆధారంగా నిందితుడు ఇర్ఫాన్‌గా గుర్తించారు. ఆపై ముమ్మరంగా గాలించి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

#WATCH | Chandan Chowdhary, DCP, South Delhi, says, “The entire issue basically has a love angle & denial for marriage. The victim (22 years old) & the accused (28 years old) are cousins. The deceased’s family had refused the boy for marriage since he was… pic.twitter.com/ARcIzIKrpG

— ANI (@ANI) July 28, 2023