Kalpana Soren | ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన జార్ఖండ్‌ మాజీ సీఎం భార్య కల్పనా సోరెన్‌.. Video

Kalpana Soren : జార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, జేఎంఎం పార్టీ అధ్యక్షుడు హేమంత్‌ సోరెన్‌ సతీమణి కల్పనా సోరెన్‌ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. జార్ఖండ్‌ స్పీకర్‌ ఆమె చేత ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు. ఇటీవల లోక్‌సభ ఎన్నికలతోపాటు జార్ఖండ్‌లోని గంధే అసెంబ్లీ స్థానానికి ఉప ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో కల్పనా సోరెన్‌ విజయం సాధించారు.

ఈ క్రమంలో సోమవారం సాయంత్రం ఆమె ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సిద్ధమయ్యేందుకు తమకు చాలా తక్కువ సమయం ఉందని అన్నారు. జార్ఖండ్‌ ప్రజలు తమపై అమితమైన ప్రేమాభిమానాలు చూపిస్తున్నారని తెలిపారు. వచ్చే ఎన్నికల కోసం మహాకూటమి పార్టీలోని ప్రతి కార్యకర్త తమవంతు బాధ్యత నిర్వహిస్తారని చెప్పారు.

