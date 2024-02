Hemanth Soren | బలపరీక్ష అనంతరం అసెంబ్లీ నుంచి నేరుగా జైలుకు హేమంత్‌ సోరెన్‌

February 5, 2024 / 03:25 PM IST

Hemanth Soren: జార్ఖండ్‌ అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష అనంతరం మాజీ సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్‌ తిరిగి జైలుకు వెళ్లారు. సోరెన్‌ అసెంబ్లీ నుంచి జైలుకు బయలుదేరినప్పుడు.. అప్పటికే అసెంబ్లీ దగ్గర గుమిగూడిన జేఎంఎం కార్యకర్తలు, అభిమానులు ‘హేమంత్‌ సోరెన్ జిందాబాద్’ అంటూ నినాదాలు చేశారు.

మనీలాండరింగ్‌ కేసులో అరెస్టైన హేమంత్‌ సోరెన్‌ను ఈడీ అధికారులు బిర్సాముండా జైల్లో ఉంచారు. అయితే అసెంబ్లీలో జరిగే బలపరీక్షలో పాల్గొనేందుకు తనను అనుమతించాలని సోరెన్‌ కోరడంతో కోర్టు ఒకే చెప్పింది. దాంతో ఇవాళ ఆయన అసెంబ్లీకి వెళ్లి బలపరీక్షలో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.

ఈ బలపరీక్షలో చంపాయ్‌ సోరెన్‌ ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది. మొత్తం 81 మంది ఎమ్మెల్యేలకుగాను 47 మంది చంపాయ్‌ సోరెన్‌ సర్కారుకు అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. జార్ఖండ్‌ అసెంబ్లీలో సంకీర్ణ సర్కారు బలం 43 మంది ఎమ్మెల్యేలే కాగా మరో నలుగురు ఇతర ఎమ్మెల్యేలు కూడా చంపాయ్‌ సర్కారుకు ఓటు ద్వారా తమ మద్దతు తెలిపారు. ఓటింగ్ ముగిసిన అనంతరం హేమంత్‌ సోరెన్‌ అసెంబ్లీ నుంచి జైలుకు బయలుదేరారు.

#WATCH | Ranchi | Jailed former Jharkhand CM Hemant Soren leaves from State Assembly after participating in Floor Test.

Champai Soren-led Jharkhand Government won the Trust Vote with the support of 47 MLAs. pic.twitter.com/3unVJuxKG7

— ANI (@ANI) February 5, 2024