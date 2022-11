వీడియో: మంచు దుప్పట్లో స్పితి వ్యాలీ.. కనువిందు చేస్తున్న లోయల అందాలు

November 14, 2022 / 02:15 PM IST

షిమ్లా: హిమాలయ పర్వతాల పరిసరాల్లోని జమ్ముకశ్మీర్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ తదితర రాష్ట్రాల్లో జోరుగా మంచు పడుతున్నది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో దట్టంగా కురుస్తున్న మంచు స్థానిక ప్రజలను గజగజ వణికిస్తున్నప్పటికీ.. వివిధ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న మంచు మాత్రం టూరిస్టులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచుతున్నది.

ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న మంచుతో జమ్ముకశ్మీర్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని పలు పర్యాటక ప్రాంతాలను మంచు దుప్పటి కప్పేసింది. హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని వివిధ ఎత్తయిన ప్రదేశాల్లో దూదిపింజాల్లా మంచు పరుచుకున్నది. దాంతో చూడముచ్చటగా మారిన ఆయా ప్రదేశాలను వీక్షిస్తూ పర్యాటకులు ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. లాహౌల్ & స్పితి జిల్లాలోని స్పతి వ్యాలీలో మంచు కురుస్తున్న దృశ్యాలను ఈ కింది వీడియోలో మీరు చూడవచ్చు.

#WATCH | Himachal Pradesh: Higher reaches of the state receive fresh snowfall. Visuals from Spiti valley of Lahaul & Spiti district. pic.twitter.com/3y0CdmFZFh

— ANI (@ANI) November 14, 2022