Bakery demolition | మైనర్ బాలికపై రేప్‌ కేసులో ఎస్పీ నేత.. బేకరీని కూల్చేసిన ప్రభుత్వం.. Video

August 3, 2024 / 02:36 PM IST

Bakery demolition : మైనర్‌ బాలికపై అత్యాచారం కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా సమాజ్‌వాదీ పార్టీ నేత మొయీద్‌ ఖాన్‌పై యూపీ ప్రభుత్వం చర్యలకు పూనుకుంది. ఆయోధ్యలో అతడికి సంబంధించిన బేకరీని జేసీబీలతో కూల్చివేయించింది. విచారణలో అతడు స్థలాన్ని కబ్జాచేసి బేకరి నడుపుతన్నట్లుగా తేలడంతో యూపీ సర్కారు ఆ బేకరీని కూల్చివేయాలని ఆదేశించింది. దాంతో అధికారులు బేకరీని కూల్చివేశారు.

#WATCH | Uttar Pradesh | Demolition underway at the bakery of SP leader Moeed Khan, the main accused in the gang rape of a minor girl, in Ayodhya. pic.twitter.com/msA23T12sc

#WATCH | Uttar Pradesh | After demolishing the bakery of SP leader Moeed Khan, the main accused in the gang rape of a minor girl, in Ayodhya, the boundary wall illegally made on the pond gets demolished pic.twitter.com/fE6f89ZuRu

