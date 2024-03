March 19, 2024 / 03:01 PM IST

Tejasvi Surya : కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన యువ నాయకుడు, బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్యను బెంగళూరు పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. నగరంలోని సిద్ధన్న లేఅవుట్‌లో మొబైల్‌ దుకాణం నిర్వహిస్తున్న ముకేశ్‌ అనే యువకుడిపై ఆదివారం రాత్రి ఓ వర్గానికి చెందిన యువకులు దాడికి పాల్పడ్డారు. దుకాణంలోని లౌడ్‌ స్పీకర్లలో హనుమాన్‌ చాలిసా పెట్టుకున్నాడనే కారణంతో అతడిని తీవ్రంగా కొట్టారు. ఆ ఘటనను నిరసిస్తూ ఇవాళ సిద్ధన్న లేఅవుట్‌లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు జరిగాయి.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | BJP MP Tejasvi Surya joins the protest in Bengaluru following an altercation between a group of people and a shopkeeper during ‘Azaan’ time on Sunday, 17th March near Siddanna Layout. pic.twitter.com/SKy6NoJxPM

— ANI (@ANI) March 19, 2024