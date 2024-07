July 6, 2024 / 01:41 PM IST

Rahul Gandhi : లోక్‌సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ రాహుల్‌గాంధీకి గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌ నగరంలో నిరసన సెగ తగిలింది. భజరంగ్‌ దళ్‌ శ్రేణులు ఆయన కాన్వాయ్‌ను అడ్డుకుని నిరసన తెలిపారు. ఇటీవల లోక్‌సభలో రాహుల్‌గాంధీ చేసిన హిందూత్వ వ్యాఖ్యలపై వాళ్లు ఆందోళనకు దిగారు. ఆయన తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Bajrang Dal staged a protest against Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi’s visit over his ‘Hindu’ remarks during his speech in Lok Sabha.

Rahul Gandhi is on a visit to Gujarat today. He will meet the victims of the Rajkot Gaming Zone Tragedy… pic.twitter.com/HAxFPtNxWy

— ANI (@ANI) July 6, 2024