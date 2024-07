Civils students death | నీట మునిగిన కోచింగ్‌ సెంటర్‌ దగ్గరికి స్వాతిమాలివాల్‌.. ‘గో బ్యాక్‌’ అంటూ విద్యార్థుల నినాదాలు

July 28, 2024 / 10:57 AM IST

Civils students death : సివిల్స్‌ కోచింగ్‌ సెంటర్‌ సెల్లార్‌లో నీళ్లు నిండి ముగ్గురు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన దేశమంతటా చర్చనీయాంశమైంది. ఘటన నేపథ్యంలో కోచింగ్‌ సెంటర్ యాజమాన్యం, ఢిల్లీ మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌ తీరును నిరసిస్తూ విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న రాజ్యసభ సభ్యురాలు స్వాతిమాలివాల్‌.. ఘటనా ప్రాంతానికి వెళ్లారు. విద్యార్థుల ఆందోళనకు సంఘీభావం ప్రకటించారు.

ఈ సందర్భంగా పలువురు విద్యార్థులు స్వాతిమాలివాల్‌పై మండిపడ్డారు. విషయాన్ని రాజకీయం చేయవద్దని, ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని పట్టుబట్టారు. అయితే కొందరు విద్యార్థుల మద్దతుతో ఆమె అక్కడ బైఠాయించడంతో.. మిగతా విద్యార్థులు స్వాతిమాలివాల్‌ ‘గో బ్యాక్‌’ అంటూ నినాదాలు చేశారు. దాంతో అక్కడ గందరగోళం నెలకొంది.

#WATCH | Delhi: AAP MP Swati Maliwal at the spot in Old Rajender Nagar where the students are protesting.

The students protest against her and raise “Swati go back” slogan. pic.twitter.com/RUsqptpvyw

— ANI (@ANI) July 28, 2024