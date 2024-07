Fire accident | ఓ ఇంట్లో భారీ ఎత్తున ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. Video

July 22, 2024 / 03:09 PM IST

Fire accident : జమ్ముకశ్మీర్‌ (Jammu Kashmir) లోని ఓ ఇంట్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం (Fire accident) చోటుచేసుకుంది. శ్రీనగర్‌ (Srinagar) లోని రాజ్‌బాగ్‌ (Rajbagh) ఏరియాలోగల ఓ పెద్ద ఇంట్లో ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. కొన్ని క్షణాల్లో ఆ మంటలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డాయి. దాంతో ఇంటి సభ్యులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అగ్నిమాపక సిబ్బందితో కలిసి హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు. ఈ మంటల్లో ఆ ఇంటి ముందు భాగం పూర్తిగా దగ్ధమైంది. కాగా ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.

#WATCH | Jammu and Kashmir: A fire breaks out in a house in Rajbagh, Srinagar. Fire tenders are present at the spot, firefighting operation is underway.

