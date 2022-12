Royal Bengal Tiger | బ్రహ్మపుత్ర నదిలో రాయల్‌ బెంగాల్‌ టైగర్‌ స్విమ్మింగ్‌..!

December 21, 2022 / 11:26 AM IST

Royal Bengal Tiger | బ్రహ్మపుత్ర నదిలో ఓ రాయల్‌ బెంగాల్‌ టైగర్‌ ఈత కొట్టింది. 10 కాదు 20 కాదు ఏకంగా 120 కిలోమీటర్లు ఈదుకుంటూ నది ఆవల ఉన్న ఓ చిన్న ద్వీపానికి చేరింది. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

అస్సాం రాష్ట్రంలోని ఒరంగా నేషనల్ పార్క్ నుంచి దారితప్పిన బెంగాల్‌ టైగర్‌ పార్క్‌కు 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఓ చిన్న ద్వీపానికి గువాహటిలోని బ్రహ్మపుత్ర నది మధ్యలో ఉన్న ఉమానంద ఆలయం మీదుగా ఈత కొడుతూ వెళ్లింది. మంగళవారం ఉదయం నదిలో ఈత కొడుతున్న పులిని చూసిన భక్తులు వీడియో తీశారు. విషయం తెలుసుకున్న అటవీ అధికారులు, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు అక్కడికి చేరుకుని పులిని పట్టుకున్నారు. అనంతరం గువాహటిలోని పార్క్‌కు తరలించారు.

ఈ ద్వీపానికి గువాహటి నగరం నుండి బ్రహ్మపుత్ర మీదుగా కేవలం 10 నిమిషాల పడవ ప్రయాణం. అయితే పులి మాత్రం ఆ ద్వీపానికి 120 కిలోమీటర్లు నదిలో ఈదుకుంటూ చేరినట్లు అటవీ అధికారులు తెలిపారు. బెంగాల్‌ టైగర్‌ నదిలో ఈత కొడుతున్న దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

A full grown Royal Bengal tiger is found swimming in middle of Brahmaputra River in Guwahati. Tiger is now taking shelter in a rock gap in Umananda Temple in middle of the river. To my surprise, if he came swimming from Kaziranga in Assam, then he has crossed 160 km! 🐯 🐅 pic.twitter.com/OhwIkq5T9H

— Inpatient Unit Khanapara (@Inpatient_Unit) December 20, 2022