Lion | మహిళను చూసి భయంతో దాక్కున్న సింహం.. వీడియో వైరల్

September 30, 2022 / 05:05 PM IST

మనుషులంటే జంతువులకు కూడా భయమే.. అందుకే సాధ్యమైనంతగా మనుషుల జోలికి రాకుండా దూరంగా ఉంటాయి. ఇక తప్పదు అనుకున్నప్పుడే దాడి చేస్తాయి. ఇదే విషయాన్ిన తనకు దొరికిన ఒక వీడియో చూపిస్తూ చెప్పాడో ఫారెస్ట్ అధికారి. భారత ఫారెస్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు చెందిన సుశాంత నంద షేర్ చేసే వీడియోలు చాలా వరకు వైరల్ అవుతుంటాయి.

జంతువులకు సంబంధించిన అరుదైన ఘటనలను ఆయన షేర్ చేస్తుంటారు. తాజాగా ఒక మౌంటెయిన్ లయన్‌కు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన షేర్ చేశారు. ఒక మహిళ జాగింగ్ చేస్తూ రావడం చూసిన ఆ సింహం.. వెంటనే పక్కకు తిరిగి అక్కడ ఉన్న ఇంట్లోకి వెళ్లింది. ఆ ఇంటి గేటు పక్కనే ఉన్న పొదల్లో దాక్కొని, సదరు మహిళ దూరంగా వెళ్లిపోయే వరకు వెయిట్ చేసింది.

ఈ వీడియోను షేర్ చేసిన సుశాంత నంద.. ‘మనుషులతో గొడవలను అడవి జంతువులు సాధ్యమైనంతగా ఎవాయిడ్ చేస్తాయి. తమ ప్రాణానికి ముప్పు అనిపించినప్పుడే దాడి చేస్తాయి. పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న మహిళను చూసి ఒక మౌంటెయిన్ లయన్ ఎలా దాక్కుందో చూడండి’ అని పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు కూడా కొందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

మరికొందరేమో ఈ వీడియో చూస్తుంటే ఆ సింహం దాక్కున్నట్లుగా లేదని, సరైన టైం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా ఉందని అంటున్నారు. పులులు, సింహాలు, చిరుతలు.. ఈ జాతికి చెందిన జంతువులు ఎప్పుడూ ఇలాగే చేస్తాయని, అవకాశం దొరకగానే మీదకు దూకుతాయని సదరు ఫారెస్ట్ ఆఫీసరుకు హితబోధ చేస్తున్నారు.

Wild animals will avoid conflict with humans in a majority of situations. They react only when threatened…

Interesting video of a mountain lion watching the runner after getting totally camouflaged to avoid conflict.

Via the unexplained pic.twitter.com/wARdjjPqSG

— Susanta Nanda (@susantananda3) September 29, 2022