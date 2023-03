Viral video | నానమ్మ మెడలో గొలుసు చోరీకి యత్నం.. దొంగోడి ఆటకట్టించిన పదేండ్ల బాలిక

March 10, 2023 / 09:43 AM IST

పుణె: ఆమె కళ్ల ముందే ఆమె నానమ్మ మెడలోని గొలుసు చోరీకి యత్నించిన దొంగోడి ఆటకట్టించింది ఓ పదేండ్ల బాలిక. దొంగోడిని ఊపిరి తీసుకోనీయకుండా దాడి చేసింది ఆ చిన్నారి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. బాలిక సాహసానికి నెటిజన్‌లు ఫిదా అయ్యారు. ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే.. గురువారం సాయంత్రం ఓ వీధిగుండా ఒక వృద్ధురాలు తన ఇద్దరు మనవరాండ్లతో కలిసి వెళ్తున్నది. అరకొరగా వాహనాల రాకపోకలు తప్ప ఆ వీధి పూర్తిగా నిర్మానుష్యంగా ఉంది. దాంతో వృద్ధురాలి మెడలో బంగారు గొలుసును గమనించిన ఓ చైన్‌ స్నాచర్ దాన్ని దొంగిలించేందుకు ప్రయత్నించాడు. పక్కనే ఉన్న చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారులే అని భావించాడు.

పథకం ప్రకారం బైక్‌పై వృద్ధురాలికి ఎదురొచ్చిన చైన్‌ స్నాచర్‌ ఆమెను ఏదో అడుగుతున్నట్లుగా నటిస్తూ మెడలోని చైన్‌ను తెంచేశాడు. వృద్ధురాలు కేకలు వేస్తుండగానే పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించిన దొంగను పక్కనే ఉన్న మనవరాలు అడ్డుకుంది. తన చేతిలో ఉన్న సంచితో దొంగోడి ముఖమే లక్ష్యంగా దాడి మొదలుపెట్టింది. దొంగకు ఊపిరి మెసలకుండా కొడుతూనే ఉండటంతో అతడు తట్టుకోలేక చెయిన్‌ విసిరేసి పారిపోయాడు.

మహారాష్ట్రలోని పుణె సిటీలోని ఓ వీధిలో గురువారం సాయంత్రం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీ టీవీ దృశ్యాలు ఓ జాతీయ న్యూస్‌ ఏజెన్సీ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసింది. ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది. బాలిక సాహసానికి సంబంధించిన దృశ్యాలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి..

#WATCH | A 10-year-old girl foiled an attempt by a chain snatcher to snatch her grandmother’s chain in Maharashtra’s Pune City

The incident took place on February 25 & an FIR was registered yesterday after the video of the incident went viral.

(CCTV visuals confirmed by police) pic.twitter.com/LnTur7pTeU

— ANI (@ANI) March 10, 2023