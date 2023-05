May 15, 2023 / 07:27 PM IST

న్యూఢిల్లీ : వ‌డ‌పావ్ నుంచి సోల్క‌ధి వ‌ర‌కూ మ‌హారాష్ట్ర వంట‌కాల‌ను (Viral Video) భార‌త్‌కు అమెరికా రాయ‌బారి ఎరిక్ గ‌ర్సెటి ఆస్వాదించారు. ఢిల్లీలోని మ‌హారాష్ట్ర భ‌వ‌న్‌లో త‌న స‌హ‌చ‌రుల‌తో క‌లిసి మ‌రాఠా వంట‌కాల‌ను ఆయ‌న రుచిచూశారు. వ‌డ‌పావ్‌, సోల్ క‌ది, సోజి మ‌ట‌న్ క‌ర్రీ, పురాన్ పోలి, బ‌ర్లి వంగి వంటి ప‌సందైన రుచుల‌ను ఎంజాయ్ చేశారు.

From the bustling streets of LA to the colorful lanes of Delhi, my love of great food continues. I'm at Maharashtra Bhawan, eager to explore the fascinating flavors of India. Join me on this journey as I sample the essence of India, one state at a time. Where should I go next?… pic.twitter.com/v0pywhG8DV

— U.S. Ambassador Eric Garcetti (@USAmbIndia) May 13, 2023