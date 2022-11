November 24, 2022 / 12:56 PM IST

న్యూఢిల్లీ : బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహ‌నాల‌తో క‌ట్టుదిట్ట‌మైన భ‌ద్ర‌త మ‌ధ్య తిరుగాడే న‌లుగురు అమెరిక‌న్ మ‌హిళా దౌత్య‌వేత్త‌లు బుధ‌వారం అధికారిక వాహ‌నాల‌ను విడిచి ఢిల్లీ వీధుల్లో ఆటో తోలుతూ త‌మ ప‌నుల‌ను చ‌క్క‌బెట్టుకున్నారు. అన్ మాస‌న్‌, రూథ్ హోంబెర్గ్‌, ష‌రీన్, జెన్నిఫ‌ర్ బ్లాక్‌, పింక్ ఆటోల్లో త‌మ ప‌నుల‌తో పాటు అధికారిక ప‌ర్య‌ట‌న‌ల‌ను చేప‌ట్టారు. దౌత్య‌వేత్త మాస‌న్ బ్లూటూత్ డివైజ్‌, పులి బొమ్మ‌తో కూడిన క‌ర్టెన్ క‌లిగిన బ్లాక్ ఆటోలో ప్ర‌యాణించారు.

U.S. diplomats in New Delhi drive tuk tuks instead of cars, say it's liberating to get around in a three-wheeler pic.twitter.com/4MWJWpAmGK

— Reuters (@Reuters) November 24, 2022