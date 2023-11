November 10, 2023 / 03:56 PM IST

న్యూఢిల్లీ: బీహార్ సీఎం నితీశ్ కుమార్ చదువుకున్న మ‌హిళ‌ల‌పై చేసిన వ్యాఖ్య‌ల‌ను అమెరికా సింగ‌ర్ మేరీ మిల్‌బెన్(Mary Millben) త‌ప్పుప‌ట్టారు. చ‌దువుకున్న మ‌హిళ‌లు శృంగారంలో పాల్గొన్నా.. పిల్ల‌లు క‌న‌కుండా జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకుంటార‌ని బీహార్ సీఎం నితీశ్ కుమార్ ఇటీవ‌ల అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ వ్యాఖ్యాలు చేశారు. రాష్ట్రంలో ఫెర్టిలిటీ రేటు త‌గ్గిన నేప‌థ్యంలో ఆ అంశం గురించి మాట్లాడుతూ చ‌దువుకున్న మ‌హిళ‌ల గురించి నితీశ్ కొంత అభ్యంత‌ర‌క‌రంగా మాట్లాడారు. గ‌ర్భం దాల్చ‌కుండా చ‌దువుకున్న మ‌హిళ‌లు జాగ్ర‌త్త ప‌డ‌గ‌ల‌ర‌న్నారు.

ఆ వ్యాఖ్య‌ల‌ను సింగ‌ర్ మిల్‌బెన్ త‌ప్పుప‌ట్టారు. భార‌త్‌లో చాలా విప‌త్క‌ర ప‌రిస్థితి నెల‌కొన్న‌ద‌ని, మ‌హిళ విలువ‌ను స‌వాల్ చేశార‌ని, నితీశ్ కుమార్‌కు వ్య‌తిరేకంగా ఓ ధైర్య‌మున్న మ‌హిళ పోటీ చేయాల‌ని మిల్‌బిన్ కోరారు. నితీశ్ రాజీనామా చేయాల‌ని, అక్క‌డ నుంచి ఓ మ‌హిళ సీఎం ప‌ద‌వి కోసం పోటీ చేయాల‌న్నారు. సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్‌లో ఆమె త‌న కామెంట్ల‌ను పోస్టు చేశారు.

ఈ ఏడాది ఆరంభంలో ప్ర‌ధాని మోదీ అమెరికా టూర్ వెళ్లిన స‌మ‌యంలో.. అక్క‌డ ఓ స‌మావేశంలో భార‌తీయ జాతీయ గీతాన్ని మేరి మిల్‌బెన్ ఆల‌పించిన విష‌యం తెలిసిందే.

