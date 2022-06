June 13, 2022 / 08:50 PM IST

మూగ‌జీవులు ఆక‌లికి అల‌మ‌టిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా కోతులు పిల్ల‌ల‌ను మోస్తూ ఆహారం కోసం వెదుకుతూ ఉంటాయి. వాటిని ప‌ట్టించుకునేవారే ఉండ‌రు.కాగా, ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కోతుల‌కు ప్రేమ‌తో మామిడి పండ్లు తినిపిస్తున్న వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో నెటిజ‌న్ల హృద‌యాల‌ను గెలుచుకున్న‌ది.

ఈ వీడియోను యూపీ పోలీస్ అధికారిక ట్విట‌ర్ పేజీ పోస్ట్ చేసింది. పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మోహిత్ జీపులో కూర్చిన మామిడిపండు క‌ట్ చేస్తున్నాడు. పిల్ల‌ను ఎత్తుకొని ఉన్న త‌ల్లి కోతికి మామిడిపండు ముక్క‌లు అంద‌జేస్తున్నాడు. చుట్టుప‌క్క‌ల ఉన్న‌వాటికి కూడా విసురుతున్నాడు. మోహిత్ పండ్ల ముక్క‌లు ఇస్తుండ‌గా త‌ల్లి కోతి నిదానంగా తీసుకొని తిన‌డం నెటిజ‌న్ల‌ను కట్టిప‌డేసింది. మూగ‌జీవి ఆక‌లి తీర్చిన మోహిత్‌ను అటు పోలీసు ఉన్న‌తాధికారుల‌తోపాటు ఇటు నెటిజ‌న్లు అభినందించారు.

UP 112, सबके ‘Mon-key’ समझे..

Well Done Constable Mohit, PRV1388 Shahjahapur for making good deeds an ‘Aam Baat’ #PyarKaMeethaPhal#UPPCares pic.twitter.com/z2UM8CjhVB

— UP POLICE (@Uppolice) June 12, 2022