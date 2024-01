January 18, 2024 / 12:23 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: వింగ్స్ ఇండియా ఈవెంట్‌ను కేంద్ర పౌర‌విమాన‌యాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాధిత్య సింథియా ఇవాళ హైద‌రాబాద్‌లో ప్రారంభించారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్‌బ‌స్ ఏ350(Air India)ని ఆవిష్క‌రించారు. ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ కొత్త‌గా ఏ350 విమానాల‌ను త‌న స‌ర్వీసుల కోసం వినియోగించ‌నున్న‌ది. జ‌న‌వ‌రి 22వ తేదీ నుంచి ఏ350 రెగ్యుల‌ర్ స‌ర్వీసులు ప్రారంభంకానున్నాయి.

ఇదే ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లో పాల్గొన్న అకాశా ఎయిర్ సంస్థ ఓ కీల‌క ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. కొత్త‌గా 150 బోయింగ్ 737 మ్యాక్స్ విమానాల‌ను ఆర్డ‌ర్ చేసిన‌ట్లు పేర్కొన్న‌ది. భారీ సంఖ్య‌లో విమానాల‌ను ఆర్డ‌ర్ ఇచ్చి త‌మ కంపెనీ కొత్త మైలురాయిని చేరుకున్న‌ట్లు ఆ కంపెనీ తెలిపింది. ఆర్థిక స్థిర‌త్వం, వృద్ధి సామ‌ర్థ్యంపై త‌మ‌కు న‌మ్మ‌కం ఉన్న‌ట్లు అకాశా సంస్థ ప్ర‌క‌టించింది.

Delighted to announce our landmark order of 150 Boeing 737 MAX aircraft at @WingsIndia2024 today! This milestone makes us the first Indian airline in the history of civil aviation to reach a firm order book of 200+ aircraft within 17 months of operations.

“We are extremely… pic.twitter.com/vfmEZ2nXku

— Akasa Air (@AkasaAir) January 18, 2024