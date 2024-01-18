హైదరాబాద్: వింగ్స్ ఇండియా ఈవెంట్ను కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాధిత్య సింథియా ఇవాళ హైదరాబాద్లో ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్బస్ ఏ350(Air India)ని ఆవిష్కరించారు. ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ కొత్తగా ఏ350 విమానాలను తన సర్వీసుల కోసం వినియోగించనున్నది. జనవరి 22వ తేదీ నుంచి ఏ350 రెగ్యులర్ సర్వీసులు ప్రారంభంకానున్నాయి.
#WATCH | Telangana: Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia unveils Air India Airbus A350 at the Wings India event in Hyderabad. pic.twitter.com/AUwO5AZcVJ
— ANI (@ANI) January 18, 2024
ఇదే ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న అకాశా ఎయిర్ సంస్థ ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది. కొత్తగా 150 బోయింగ్ 737 మ్యాక్స్ విమానాలను ఆర్డర్ చేసినట్లు పేర్కొన్నది. భారీ సంఖ్యలో విమానాలను ఆర్డర్ ఇచ్చి తమ కంపెనీ కొత్త మైలురాయిని చేరుకున్నట్లు ఆ కంపెనీ తెలిపింది. ఆర్థిక స్థిరత్వం, వృద్ధి సామర్థ్యంపై తమకు నమ్మకం ఉన్నట్లు అకాశా సంస్థ ప్రకటించింది.
Delighted to announce our landmark order of 150 Boeing 737 MAX aircraft at @WingsIndia2024 today! This milestone makes us the first Indian airline in the history of civil aviation to reach a firm order book of 200+ aircraft within 17 months of operations.
“We are extremely… pic.twitter.com/vfmEZ2nXku
— Akasa Air (@AkasaAir) January 18, 2024