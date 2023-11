November 29, 2023 / 10:33 AM IST

ఉత్త‌ర‌కాశీ: సిల్కియారా ట‌న్నెల్ నుంచి 41 మంది కార్మికుల్ని ర‌క్షించారు. అయితే 17 రోజుల త‌ర్వాత ఆ వ‌ర్క‌ర్లు బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చారు. రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ చేప‌డుతున్న స‌మ‌యంలో ఆ సైట్ వ‌ద్ద పాక్షికంగా ఓ గుడిని నిర్మించారు. ఆ ఆల‌యం వ‌ద్ద ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ట‌న్నెలింగ్ నిపుణుడు అర్నాల్డ్ డిక్స్(Arnold Dix) పూజ‌లు చేశారు. కార్మికుల్ని ర‌క్షించేందుకు వ‌చ్చిన అమెరికా నిపుణుడు ఆ గుడి వ‌ద్ద పూజ‌లు చేయ‌డం అంద‌ర్నీ ఆశ్చ‌ర్యానికి గురి చేసింది. కార్మికుల్ని ర‌క్షించిన త‌ర్వాత ఇవాళ అర్నాల్డ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఆ గుడి వ‌ద్ద దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాల‌న్నారు. వ‌ర్క‌ర్ల‌ను ర‌క్షించ‌డం ఓ అద్భుత‌మ‌ని పేర్కొన్నాడు.

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | On the successful rescue of all 41 workers from the Silkyara tunnel, international tunnelling expert Arnold Dix says, “It’s been my honour to serve, and as a parent, it’s been my honour to help out all the parents getting their… pic.twitter.com/3A7rqf02VR

— ANI (@ANI) November 29, 2023