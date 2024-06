The Ongoing Swearing In Ceremony Of Mps In The Lok Sabha

Lok Sabha | లోక్‌సభలో కొనసాగుతున్న ఎంపీల ప్రమాణస్వీకారోత్సవం

Lok Sabha | 18వ లోక్‌సభ (Lok Sabha) సమావేశాలు వరుసగా రెండో రోజూ ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రొటెం స్పీకర్‌ భర్తృహరి మహతాబ్‌ ఎంపీల చేత లోక్‌సభ సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తున్నారు (MPs swearing-in ceremony).

June 25, 2024 / 01:08 PM IST

Lok Sabha | 18వ లోక్‌సభ (Lok Sabha) సమావేశాలు వరుసగా రెండో రోజూ ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రొటెం స్పీకర్‌ భర్తృహరి మహతాబ్‌ ఎంపీల చేత లోక్‌సభ సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తున్నారు (MPs swearing-in ceremony). తొలిరోజు మొత్తం 280 మంది ఎంపీలు లోక్‌సభ సభ్యులుగా ప్రమాణం చేశారు. తొలుత ప్రధాన మంత్రి, సభా నాయకుడు నరేంద్ర మోదీ, ఆ తర్వాత కేబినెట్‌ మంత్రులు వరుసగా ఎంపీలుగా ప్రమాణం చేశారు. ఇవాళ మిగిలిన సభ్యులచే ప్రొటెం స్పీకర్‌ ప్రమాణం చేయిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా.. దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారి లోక్‌సభ స్పీకర్‌ పదవికి ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఎప్పటిలాగే స్పీకర్‌ ఎన్నిక ఏకగ్రీవం చేసేందుకు ఎన్డీయే చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. దీంతో విపక్ష ఇండియా కూటమి కూడా స్పీకర్‌ పదవికి పోటీ పడుతోంది. కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ సురేశ్‌ను ఇండియా కూటమి పార్టీల తరఫున బరిలోకి దింపింది. అదే సమయంలో ఎన్డీయే కూటమి పార్టీల అభ్యర్థిగా మరోసారి ఓం బిర్లాకే అవకాశం దక్కింది. వీరిద్దరూ ఇవాళ లోక్‌సభ స్పీకర్‌ పదవికి నామినేషన్‌ వేశారు.

Former Punjab CM and Congress MP Charanjit Singh Channi takes oath as a member of the 18th Lok Sabha. pic.twitter.com/i1EvC5O8Ea — ANI (@ANI) June 25, 2024

BJP MP Aparajita Sarangi takes oath as a member of the 18th Lok Sabha. pic.twitter.com/G8HaiRh6Oz — ANI (@ANI) June 25, 2024

BJP MP Sambit Patra takes oath as a member of the 18th Lok Sabha. pic.twitter.com/cmBmXN5pF6 — ANI (@ANI) June 25, 2024

