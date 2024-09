September 12, 2024 / 04:29 PM IST

కోల్‌కతా: జూనియర్‌ వైద్యురాలిపై హత్యాచారం జరిగిన కోల్‌కతాలోని ఆర్జీ కర్‌ మెడికల్‌ కాలేజీ హాస్పిటల్‌ ఆవరణలో అనుమానిత బ్యాగ్ కలకలం రేపింది. (suspicious bag) ఈ నేపథ్యంలో డాగ్‌, బాంబ్‌ స్క్వాడ్‌లను రప్పించి తనిఖీ చేశారు. ఆగస్ట్‌ 9న రాత్రి విధుల్లో ఉన్న ట్రైనీ లేడీ డాక్టర్‌పై అత్యాచారానికి పాల్పడి హత్య చేశారు. ఈ దారుణంపై దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. నాటి నుంచి జూనియర్‌ డాక్టర్లు ఆ హాస్పిటల్‌ వద్ద నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నారు.

కాగా, గురువారం ఉదయం ఆర్జీ కర్‌ హాస్పిటల్‌ ఆవరణలోని డాక్టర్ల నిరసన ప్రాంతం వద్ద అనుమానాస్పద బ్యాగ్‌ను కొందరు గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో డాగ్‌, బాంబ్‌ స్క్వాడ్‌లను అక్కడకు రప్పించారు. డాక్టర్ల నిరసన ప్రాంతం వద్ద ఉన్న బ్యాగ్‌ను చెక్‌ చేశారు. ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు లభించలేదని పోలీసులు ధృవీకరించారు.

మరోవైపు బెంగాల్‌ ఆరోగ్య శాఖ ప్రధాన కార్యాలయమైన సాల్ట్ లేక్‌లోని స్వాస్త్య భవన్‌ వద్ద జూనియర్‌ డాక్టర్ల నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్జీ కర్‌ హాస్పిటల్‌ ఆవరణలోని నిరసన ప్రాంతం ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉందని అన్నారు.

#WATCH | West Bengal: A suspicious bag found near RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata. Dog squad and bomb disposal reach the spot. Details awaited. pic.twitter.com/ItKdds2rTb

— ANI (@ANI) September 12, 2024