మణిరత్నం పాటకు ఇన్ఫోసిస్‌ సుధామూర్తి డ్యాన్స్‌.. వీడియో వైరల్‌..!

December 16, 2022 / 04:21 PM IST

Sudha Murty | దిగ్గజ ఐటీ సంస్థ ఇన్ఫోసిస్‌ సహ వ్యవస్థాపకులు నారాయణమూర్తి సతీమణి సుధామూర్తి గురించి పరిచయం అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే తన ప్రవర్తన, దాతృత్వంతో ఎందరికో రోల్‌మోడల్‌గా నిలుస్తున్నారు. అధ్యాపకురాలు, రచయిత్రి అయిన సుధామూర్తి.. ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్‌కు ఛైర్‌పర్సన్‌గా కూడా ఉన్నారు. వేల కోట్లకు అధినేత్రి అయినా.. చాలా నిరాడంబర జీవనం గడుపుతారు. అంతటి గొప్ప మానవతా మూర్తి ఆమె. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు అని అనుకుంటున్నారా..? అయితే వార్తలోకి వెళ్లండి.

సుధా మూర్తికి సంబంధించి వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ 40వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా బెంగళూరులో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో సుధామూర్తి ఎంతో హుషారుగా డ్యాన్స్‌ చేశారు. ప్రముఖ సింగర్ శ్రేయా ఘోషల్.. మణి రత్నం ‘గురు’ సినిమాలోని ‘బర్సోరే మేఘం మేఘం..’ పాటను ఆలపించగా.. సుధా మూర్తి గొంతు కలిపి.. హుషారైన స్టెప్పులతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

Omg..!!!🙏🏻 legend's Sudhamurthy amma & Shreyaghoshal di

.

(Sudha amma dances her heart out on 'Barso Re Megha' with shreya di💃🏻🔥)

— 💕𝑺𝒉𝒓𝒆𝒚𝒂_𝑺𝒖𝒔𝒉💕 (@Sush36068856) December 15, 2022