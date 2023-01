January 6, 2023 / 04:43 PM IST

న్యూఢిల్లీ : క‌రోనా మ‌హమ్మారి ప్ర‌బ‌లిన అనంత‌రం వ‌ర్క్ ఫ్రం హోం, రిమోట్ వ‌ర్కింగ్ సాధారణ ప్ర‌క్రియ‌లా మారింది. దీంతో ఉద్యోగుల‌కు ఓ వైపు ప‌నిచేస్తూనే ఇత‌ర విష‌యాల‌నూ చ‌క్క‌బెట్టుకునే వెసులుబాటు ల‌భించింది. అయితే త‌న‌య్ ప్ర‌తాప్ అనే ఓ స్టార్ట‌ప్ ఫౌండ‌ర్‌కు అస‌లు స‌మ‌య‌మే దొర‌క‌ని బిజీలో ఉన్న‌ట్టు సెలూన్‌లో హెయిర్‌క‌ట్ చేయించుకుంటూ ఆఫీస్ మీటింగ్‌లో త‌ల‌మున‌క‌ల‌య్యాడు.

Peak productivity unlocked today. Took meeting while getting a haircut.

The staff were the sweetest to stop music while I took the meeting.

Startups are not for everyone. The only time you get when you’re not working is while you’re sleeping. pic.twitter.com/RnPXQq8gXP

— Tanay Pratap (@tanaypratap) January 4, 2023