Richa Chadha | దేశ ఆర్మీని గౌరవించండి.. రిచా చద్దాపై వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు..!

November 25, 2022 / 03:56 PM IST

Richa Chadha | గాల్వాన్ ఘ‌ట‌న‌పై బాలీవుడ్ న‌టి రిచా చ‌ద్దా చేసిన ట్వీట్ తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఆమెపై సోష‌ల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రిచా ట్వీట్‌ భార‌తీయ ఆర్మీని చాలా చుల‌క‌న చేసిన‌ట్లు ఉందని, భారత జవాన్ల త్యాగాలను తక్కువ చేసేదిలా ఉందంటూ నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో దిగివచ్చిన నటి క్షమాపణలు కోరింది. అయినా ట్రోల్స్‌ ఆగడంలేదు.

రిచా ట్వీట్‌పై పలువురు సినీ సెలబ్రిటీలు సైతం మండిపడుతున్నారు. మంచు విష్ణు, నిఖిల్‌ సిద్ధార్థ్‌ తదితరులు ట్విట్టర్‌ ద్వారా అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ‘అనుక్షణం దేశాన్ని కాపాడుతున్న సైనిక దళాలను అవమానించడం తగదు. సైనికుల త్యాగాలను గురించి చదువుతుంటే ఇప్పటికీ కన్నీళ్లు ఆగవు. రాజకీయాలను పక్కనబెట్టి.. దేశ ఆర్మీని గౌరవించాలి. దేశం తర్వాతే ఏదైనా’ అంటూ నిఖిల్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. అదేవిధంగా ‘సైనిక బలగాలను మనమంతా గౌరవించాలి..’ అని మంచు విష్ణు సైతం ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలిపారు. బాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు అక్షయ్‌ కుమార్‌, కేకే మేనన్‌ తదితరులు రిచా ట్వీట్‌పై అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

20 Brave Indian soldiers gave up their lives at Galwan protecting our country and us.

Reading about their Ultimate Sacrifice still brings tears to our eyes.

FORGET POLITICS.

Our Army and the Armed forces should always be respected and never insulted. @RichaChadha plz #IndiaFirst pic.twitter.com/SZvaOtKMEv — Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) November 24, 2022

అసలేమైందంటే..?

2020 మేలో గాల్వాన్‌లో చైనా, భార‌తీయ ఆర్మీ ద‌ళాల మ‌ధ్య ఘ‌ర్ష‌ణ జ‌రిగిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ గొడ‌వ‌లో 20 మంది భార‌తీయ సైనికులు అమరులయ్యారు. కాగా, తాజాగా ప్రభుత్వం ఆదేశిస్తే పాక్ ఆక్రమిత క‌శ్మీర్‌ను చేజిక్కించుకునేందుకు ఇండియ‌న్ ఆర్మీ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు నార్తర్న్ ఆర్మీ క‌మాండ‌ర్ లెఫ్టినెంట్ జ‌న‌ర‌ల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది తెలిపారు. ఆ ప్రక‌ట‌న‌పై రిచా స్పందిస్తూ ఓ ట్వీట్ చేసింది. ‘గాల్వాన్ హాయ్ చెబుతోంది’ అంటూ కామెంట్ చేసింది. రిచా చేసిన ట్వీట్‌ పెద్ద దుమారమే రేపింది. దీంతో దిగివచ్చిన నటి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ ట్వీట్‌ చేయలేదని తెలిపింది. ఈ మేరకు భారత సైన్యానికి క్షమాపణలు చెప్పింది.

What is wrong with this woman???? How can you even imagine such a horrid line? Everyone in the armed forces should be worshipped if not anything else’s for their service to our great country. Just hurts to see such ungrateful Indians. pic.twitter.com/zOD5w9QZi7 — Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) November 24, 2022

Hurts to see this. Nothing ever should make us ungrateful towards our armed forces. Woh hain toh aaj hum hain. 🙏 pic.twitter.com/inCm392hIH — Akshay Kumar (@akshaykumar) November 24, 2022

Our brave men& women in uniform,put their life on the line to keep every citizen of our Nation safe &secure! Least we can do is to behold love, respect & gratitude,in our hearts, towards such valour! #JaiHind! वंदे मातरम!!🇮🇳🙏 pic.twitter.com/5mqbYfb8Ue — KayKay Menon🇮🇳 (@kaykaymenon02) November 24, 2022

