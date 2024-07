July 12, 2024 / 02:46 PM IST

జైపూర్: స్పైస్‌జెట్ మహిళా సిబ్బంది సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ అధికారి చెంపపై కొట్టింది. (SpiceJet Staff Slapped Jawan) ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్‌ చేశారు. అయితే తమ మహిళా సిబ్బందిని సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ అధికారి లైంగికంగా వేధించాడని, తన గదికి రమ్మన్నాడని స్పైస్‌జెట్ సంస్థ ఆరోపించింది. ఆ అధికారిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. రాజస్థాన్‌ రాజధాని జైపూర్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. స్పైస్‌జెట్ విమానాల్లో ఆహారం, పానీయాలు లోడ్ చేసే గ్రౌండ్ స్టాఫ్‌కు చెందిన అనురాధ రాణి గురువారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఆ వాహనం వెళ్లే గేట్‌ ద్వారా విమానాశ్రయంలోకి ప్రవేశించబోగా సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ అధికారి అడ్డుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా భద్రతా తనిఖీకి ఆమె నిరాకరించడంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.

కాగా, సీఐఎస్‌ఎఫ్‌కు చెందిన ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్‌ను అక్కడకు పిలిపించారు. వాగ్వాదం మరింత ముదరడంతో ఆగ్రహించిన స్పైస్‌జెట్ మహిళా ఉద్యోగి, సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ చెంపపై కొట్టింది. అయితే పబ్లిక్ సర్వెంట్‌పై దాడి చేసినందుకు అనురాధ రాణిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్‌ చేశారు. అనంతరం జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.

మరోవైపు అనురాధ రాణికి స్పైస్‌జెట్ సంస్థ పూర్తి మద్దతు ఇచ్చింది. క్యాటరింగ్ వాహనాన్ని ఎస్కార్ట్‌ చేసే ఆమెకు ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఎంట్రీ పాస్‌ ఉందని తెలిపింది. తమ మహిళా సిబ్బంది పట్ల సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ అధికారి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశాడని, లైంగిక పదజాలం వాడినట్లు విమర్శించింది. డ్యూటీ తర్వాత తన ఇంట్లో కలవాలని ఆమెతో అన్నాడని ఆరోపించింది.

తీవ్రమైన లైంగిక వేధింపుల కేసులో తాము చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని స్పైస్‌జెట్ ఎయిర్‌లైన్‌ తెలిపింది. సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ అధికారిపై స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు వెల్లడించింది. ‘మా ఉద్యోగికి అండగా ఉంటాం. ఆమెకు పూర్తి సహాయాన్ని అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం’ అని పేర్కొంది.

Jaipur 📍

Anuradha Rani is food supervisor at SpiceJet.

She was entering airport through “vehicle gate”

CISF ASI Giriraj Prasad stopped her.

Anuradha slapped him.

Now @flyspicejet taking side of their staff & putting sexist allegations against Giriraj.pic.twitter.com/7fdjT4yqfX

— Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) July 11, 2024