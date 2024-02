Watch: కారును ఢీకొట్టబోయిన ఆటో.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

February 18, 2024 / 03:09 PM IST

లక్నో: వేగంగా వెళ్తున్న ఆటో ఒక మలుపు వద్ద కారును ఢీకొట్టబోయింది. అదుపుతప్పిన ఆటో రోడ్డుపై బోల్తాకొట్టింది. (Speeding Auto Nearly Collides With Car) ఆ ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న వారు ఈ సంఘటనలో గాయపడ్డారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గుర్సహైగంజ్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. వాహనాల రద్దీ అంతగా లేని ఖాళీ రోడ్డుపై ఆటో వేగంగా ప్రయాణించింది.

కాగా, ఒక కూడలి వద్ద మెయిన్‌ రోడ్డులోకి వచ్చేందుకు కారు మలుపు తిరిగింది. అయితే వేగంగా వెళ్తున్న ఆటో డ్రైవర్‌ ఆ కారును ఢీకొట్టకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో అది అదుపు తప్పింది. రోడ్డుపై జారి బోల్తా పడింది. ఆ ఆటోలో ప్రయాణించిన ఆరుగురు వ్యక్తులు గాయపడ్డారు. ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Lucknow: In Gursahaiganj, Uttar Pradesh, a fast car flipped over and went off the road in an attempt to avoid hitting another vehicle. The collision injured six passengers in the autorickshaw.#Lucknow #Gursahaiganj #UttarPradesh #autorickshaw #accident #abhijeetbharatnews pic.twitter.com/4i960afgIW

— Abhijeet Bharat News (@abhijeetbharat_) February 18, 2024