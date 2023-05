May 3, 2023 / 06:48 PM IST

న్యూఢిల్లీ : తండ్రీకూతుళ్ల మ‌ధ్య అనుబంధం స్వ‌చ్ఛ‌మైన ప్రేమ‌కు ప్ర‌తిరూపం. కూతుళ్ల ప్రేమ ముందుగా తండ్రుల‌కే ద‌క్కుతుంద‌ని చెబుతుంటారు. అంత‌టి స్వీట్ రిలేష‌న్‌షిప్‌కు అద్దం ప‌ట్టేలా ఓ స్కూల్ ఫంక్ష‌న్‌లో కూతురితో క‌లిసి దివ్యాంగుడైన తండ్రి వీల్‌ఛైర్‌లో కూర్చునే డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో (viral video) ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట తెగ వైర‌లవుతోంది.

ఈ క్లిప్‌ను ది ఫైజెన్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. ఈ వైర‌ల్ క్లిప్‌లో స్కూల్ ఫంక్ష‌న్‌లో కూతురితో క‌లిసి దివ్యాంగ తండ్రి డ్యాన్స్‌ చేయ‌డం క‌నిపిస్తుంది. స్టేజ్‌పై త‌మ కూతుళ్ల‌తో ఇత‌ర వ్య‌క్తులూ ఉన్నారు. అయితే దివ్యాంగుడు త‌న పెర్ఫామెన్స్‌తో అంద‌రి హృద‌యాల‌ను క‌దిలించాడు. కూతురి కోసం ప్ర‌య‌త్నించి విజ‌యం సాధించాడు..లోపాల‌ను అధిగమించిన తండ్రి ఎలాంటి పొర‌పాట్లు చేయకుండా కూతురు కోసం ముందుకొచ్చాడ‌ని పోస్ట్‌కు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

Despite everything, that dad is with his daughter, he did not make excuses!pic.twitter.com/9RZkwzhdED

— The Figen (@TheFigen_) May 2, 2023