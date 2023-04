April 7, 2023 / 11:49 AM IST

కోల్‌క‌తా: ఐపీఎల్‌లో భాగంగా గురువారం ఆర్సీబీతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా భారీ విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. 81 ర‌న్స్ తేడాతో ఆ జ‌ట్టు నెగ్గింది. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ ఓన‌ర్ షారూక్ ఖాన్(Shah Rukh Khan) స్టేడింయ‌లో సంద‌డి చేశాడు. ఆర్సీబీ మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kphli)ని ప్ర‌త్యేకంగా క‌లిశాడు. ఇటీవ‌ల రిలీజైన ప‌ఠాన్ చిత్రంలోని జూమే జో ప‌ఠాన్(Zoome Jo Pathan) సాంగ్ స్టెప్పుల్ని కోహ్లీకి నేర్పాడు షారూక్ ఖాన్.

ఈడెన్ గార్డెన్(Eden Garden) మైదానంలో షారూక్‌, కోహ్లీ క‌లుసుకోవ‌డం అభిమానుల్ని థ్రిల్ చేసింది. సోష‌ల్ మీడియా ఆ ఇద్ద‌రు భేటీకి చెందిన ఫోటోలు, వీడియోలు షేర్ అవుతున్నాయి. విరాట్‌, షారూక్‌లు ఒక‌ర్ని ఒక‌రు హత్తుకున్నారు. ఇక షారూక్ వేసిన ప‌ఠాన్ స్టెప్పుల్ని కోహ్లీ రిపీట్ చేశారు. ఓ ద‌శలో విరాట్ చంప‌ల్ని షారూక్ ప‌ట్టుకున్నారు.

This happened after the Clash Of The Titans 💪🏻 a 🫂 is a must after such high-voltage matches 🫶🏻

How endearing it is to see King Khan @iamsrk teaching the steps of #JhoomeJoPathaan to King Kohli @imVkohli 📸 🕺🏻🕺🏻#KKRvsRCB #ShahRukhKhan #KKR #AmiKKR #RCB #ViratKohli pic.twitter.com/DiHCgb5nbU

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) April 6, 2023