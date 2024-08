Watch: గొడుగుతో రైలు పట్టాలపై నిద్రించిన వ్యక్తి.. లోకో పైలట్ ఏం చేశాడంటే?

August 26, 2024 / 07:11 PM IST

లక్నో: ఒక వ్యక్తి ఎంచక్కా గొడుగు వేసుకుని రైలు పట్టాలపై నిద్రించాడు. (Man Sleeps On Railway Track) ఒక రైలు అతడ్ని సమీపించింది. గమనించిన లోకో పైలట్‌ ఆ రైలును నిలిపివేశాడు. ఆ వ్యక్తిని నిద్ర లేపి రైలు పట్టాల నుంచి పక్కకు వెళ్లమని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఆ రైలు ముందుకు కదిలింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. చిరు జల్లులు పడుతుండగా ఒక వ్యక్తి ఎంచక్కా గొడుగు వేసుకుని రైల్వే ట్రాక్‌పై నిద్రించాడు. రైలు పట్టాలపై తల పెట్టి మధ్యలో పడుకున్నాడు.

కాగా, ఒక రైలు ఆ వ్యక్తిని సమీపించింది. రైలు పట్టాలపై అతడు నిద్రపోతుండటాన్ని గమనించిన లోకో పైలట్‌ రైలును నిలిపివేశాడు. ఇంజన్‌ నుంచి కిందకు దిగి ఆ వ్యక్తి వద్దకు చేరుకున్నాడు. మంచి నిద్రలో ఉన్న అతడ్ని తట్టి లేపాడు. రైలు పట్టాల నుంచి పక్కకు తీసుకెళ్లాడు. ఆ తర్వాత ఆ రైలు అక్కడి నుంచి కదిలి వెళ్లింది.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. ఆ వ్యక్తి చనిపోయే ఉద్దేశంతో రైలు పట్టాలపై పడుకున్నట్లుగా లేదని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. అతడ్ని పిచ్చివాడిగా మరికొందరు అభివర్ణించారు. మద్యం మత్తులో రైలు పట్టాలపై నిద్రించి ఉంటాడని మరి కొందరు మండిపడ్డారు. ఆ వ్యక్తిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు డిమాండ్‌ చేశారు.

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 25, 2024