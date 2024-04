April 3, 2024 / 03:42 PM IST

Scooter Updating | పనిలో సమయపాలన చాలా ముఖ్యం. అయితే కొన్ని సార్లు అనుకోని పరిస్థితుల కారణంగా మనం లేట్‌గా ఆఫీస్‌కు వెళ్లాల్సి వస్తుంటుంది. అలాంటి సమయంలో బాస్‌కు ఏవేవో కారణాలు చెప్తుంటాం. అవి చెప్పుకోదగ్గ కారణాలు కాకపోయినా.. బాస్‌ అడిగినప్పుడు మాత్రం సరిపోయే సమాధానమే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు చాలా మంది ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయ్యిందనో, మధ్యలో బండి ఆగిపోయిందనో, బస్‌ లేటుగా వచ్చిందనో చెప్తుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఇప్పుడు ఓ కొత్త సాకు దొరికింది (Reason For Getting Late).

స్కూటర్‌ అప్‌డేట్‌ (Scooter Updating) కారణంగా తాను ఆఫీసుకు ఆలస్యంగా వెళ్లానంటూ ఓ నెటిజన్‌ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారు. ఈ పోస్టే ఇప్పుడు నెటిజన్లకు కొత్త సాకు దొరికినట్లైంది. ప్రతీక్‌ రాయ్‌ (Pratik Rai) అనే నెటిజన్‌ తన ఏథర్‌ స్కూటర్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్‌డేట్‌ కారణంగా ఆఫీస్‌కు లేట్‌ అయ్యానంటూ ‘కొత్త సమస్య’ను నెటిజన్లతో పంచుకున్నాడు. ‘ఇదో కొత్త సమస్య. నేను ఉదయం నా ఏథర్‌ స్కూటర్‌ను ఆన్‌ చేసినప్పుడు అది అప్‌డేట్‌ కావడం మొదలైంది. దీంతో ఆఫీస్‌కు వెళ్లలేకపోయాను. ఇట్స్‌ లైక్‌.. స్కూటర్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్‌డేట్‌ కారణంగా నేను ఆఫీస్‌కు లేట్‌గా వెళ్లాను’ అంటూ సరదాగా పోస్ట్‌ పెట్టాడు.

ఈ పోస్ట్‌కు తన స్కూటర్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్‌డేట్‌కు సంబంధించిన వీడియోను జత చేశాడు. ఇంకేముందు ఈ పోస్ట్‌ పెట్టిన 24 గంటలు కూడా గడవకముందే వీడియోను నాలుగు లక్షల మందికిపైగా వీక్షించారు. వేలల్లో లైక్స్‌ వచ్చాయి. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ‘ఆఫీస్‌కు లేటైతే చెప్పుకోడానికి కొత్త సాకు దొరికింది..’ అని ఒకరు, ‘ఇంకా నయం రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్‌లో ఆగిపోలేదు.. మీరు అదృష్టవంతులు’ అని మరొకరు, ‘విండోస్‌ అప్‌డేట్‌ కారణంగా మీటింగ్‌కు జాయిన్‌ కాలేను.. స్కూటర్‌ అప్‌డేట్‌ కారణంగా ఆఫీసుకు రాలేను’ అంటూ చమత్కరిస్తూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

It’s SUCH A NEW problem.

My Ather started updating when I turned it on in the morning. I couldn’t move or go office.

It’s like – I am late to office because my scooter was updating! 😅 pic.twitter.com/QPELgMrqV5

— Pratik Rai (@praaatiiik) April 2, 2024