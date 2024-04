Salman Khan | సల్మాన్‌ ఖాన్‌ ఇంటి దగ్గర కాల్పులు.. తాపీ నదిలో దొరికిన రెండో తుపాకీ.. Video

April 23, 2024 / 02:46 PM IST

Salman Khan : సల్మాన్‌ ఖాన్ ఇంటి దగ్గర కాల్పులు జరిగిన ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ముంబై క్రైమ్‌ బ్రాంచ్‌ పోలీసులు ఈ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితులు ఉపయోగించిన రెండు తుపాకులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడు వికీ గుప్తా ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు సోమవారం ఒక తుపాకీని రికవరీ చేసిన పోలీసులకు ఇవాళ రెండో తుపాకీ కూడా దొరికింది.

గుజరాత్‌ రాష్ట్రం సూరత్‌లోని తాపీ నదిలో నిందితులు ఈ రెండు తుపాకీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వికీ గుప్తా, సాగర్‌ పాల్‌ అనే ఇద్దరు నిందితులు ఈ నెల 14న ముంబైలోని బాంద్రా ఏరియాలో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ నివాసం ఉండే గెలాక్సీ అపార్టుమెంట్ దగ్గర కాల్పులకు పాల్పడ్డారు. అనంతరం పోలీసులకు చిక్కకుండా గుజరాత్‌కు పారిపోయారు.

అయితే గుజరాత్‌లోని కచ్‌ ప్రాంతానికి చెందిన పోలీసులు ఈ నెల 16న నిందితులిద్దరినీ అరెస్ట్‌ చేశారు. అనంతరం ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులకు వారిని అప్పగించారు. అనంతరం కోర్టులో హాజరుపర్చగా కోర్టు వారికి ఈ నెల 25 వరకు పోలీస్‌ కస్టడీ విధించింది. ఈ క్రమంలో సల్మాన్‌ ఇంటి దగ్గర కాల్పులకు పాల్పడిన అనంతరం తుపాకులను సూరత్‌లోని తాపీ నదిలో వేశామని నిందితులు తెలిపారు.

నిందితులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ముంబై క్రైమ్‌ బ్రాంచ్ పోలీసులు సోమవారం నుంచి తాపీ నదిలో తుపాకుల కోసం గాలించారు. సోమవారం ఒక తుపాకీ లభ్యమవగా.. ఇవాళ రెండో తుపాకీ కూడా దొరికింది. కాగా, ముంబై క్రైమ్‌ బ్రాంచ్‌ పోలీసులు తాపీ నది నుంచి తుపాకీని బయటికి తీసిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు..

#WATCH | Firing incident outside actor Salman Khan’s residence on April 14 | Mumbai Crime Branch recovers second gun used in the crime, from Tapi River in Surat, 3 magazines were also recovered along with the gun: Mumbai Crime Branch pic.twitter.com/x0dmsKAymX

— ANI (@ANI) April 23, 2024