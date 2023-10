October 28, 2023 / 03:32 PM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో పనిసంస్కృతి మారాల‌ని, యువత వారానికి 70 గంటలు పనిచేయాలని ఇన్ఫోసిస్‌ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్‌ఆర్‌ నారాయణమూర్తి సూచించిన విష‌యం తెలిసిందే. నారాయ‌ణ‌మూర్తి చేసిన సూచ‌న‌కు జిందాల్ స్టీల్ కంపెనీ చైర్మెన్ స‌జ్జ‌న్ జిందాల్(Sajjan Jindal) మ‌ద్ద‌తు ప‌లికారు. నారాయ‌ణ‌మూర్తి స్టేట్మెంట్‌ను మ‌న‌స్పూర్తిగా ఆమోదిస్తున్నాన‌ని, ఎక్కువ స‌మ‌యం క‌ష్ట‌ప‌డ‌డం కాదు, ఎక్కువ అంకిత‌భావంతో కూడా ప‌నిచేయాల‌ని జిందాల్ అన్నారు. భార‌త్‌ను ఆర్థిక శ‌క్తిగా మార్చాల‌ని, 2047 నాటికి మ‌న దేశం సూప‌ర్ ప‌వ‌ర్ కావాల‌న్నారు. సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్‌లో జిందాల్ త‌న మ‌ద్ద‌తును ప్ర‌క‌టించారు. మ‌న లాంటి దేశానికి వారానికి అయిదు రోజుల ప‌ని సంస్కృతి కరెక్టు కాదు అని జిందాల్ తెలిపారు.

I whole heartedly endorse Mr. Narayana Murthy’s statement. It’s not about burnout, it’s about dedication. We have to make India an economic superpower that we can all be proud of. #India2047

— Sajjan Jindal (@sajjanjindal) October 27, 2023